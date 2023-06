Ospedale di Ozieri: La storia infinita delle liste d’attesa per la cataratta

Sulla grave situazione delle liste d’attesa per intervento di cataratta e altri interventi di chirurgia oculistica presso l’ospedale A. Segni di Ozieri

Il Consigliere regionale Giuseppe Meloni presenta una interrogazione al Presidente della regione e all’Assessore della Sanità:

sull’insostenibile situazione delle liste d’attesa per l’intervento di cataratta presso l’Ospedale di Ozieri.

Il presidio Ospedaliero “Antonio Segni” di Ozieri, premette il Consigliere, è stato negli anni in grado di garantire un elevato livello di cura e assistenza per le patologie oculari; rappresentando uno dei centri oculistici di eccellenza della nostra Regione e punto di riferimento per un ampio bacino di utenza che comprende oltre al Logudoro il Goceano e la Gallura.

Tuttavia l’ormai cronica carenza di personale, –

dovuto sia al blocco del turn over sia alla discutibile mobilità, autorizzata da ARES, del personale medico dai centri periferici a quelli maggiori, –

ha dimezzato il personale rispetto a quanto previsto in pianta organica.

Criticità

La criticità, già rappresentata in una precedente interrogazione sottoscritta da tutta la minoranza del Consiglio regionale, è, come tante altre, rimasta senza risposta; così come senza risposta sono rimasti ahimè i cittadini che quotidianamente segnalano e denunciano ritardi, procrastinamenti e attese infinite rispetto agli interventi di cataratta:

i cui tempi di attesa si aggirano intorno ai 130 gg prolungando le difficoltà dei pazienti e costringendoli talvolta a ripetere gli esami pre intervento.

Il Consigliere, –

oltre a chiedere quali azioni intendano intraprendere per risolvere la carenza di personale e garantire ai pazienti del vasto territorio che fa capo all’Ospedale Segni di poter usufruire degli interventi e dei servizi di cura del reparto di oculistica,-

chiede conto del progetto, approvato nel gennaio 2019 dall’allora ATS Sardegna per la costituzione di una rete integrata delle equipe oculistiche della Assl Sassari, con specialisti ambulatoriali oculisti della Assl Olbia, per attivare nei plessi ospedalieri di Olbia e Tempio il percorso ambulatoriale dedicato all’intervento chirurgico di rimozione della cataratta e di inserzione contemporanea del cristallino artificiale intraoculare, progetto che, se attuato, avrebbe tra l’altro consentito un notevole alleggerimento delle liste d’attesa dell’Ospedale Segni di Ozieri;

Cagliari 1 giugno 2023

Giuseppe Meloni