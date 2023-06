Osilo, tornano gli Incontri Conoscitivi tenuti da Karim Galici

Tornano in provincia di Sassari, grazie all’ospitalità della Biblioteca Comunale Multimediale “Luigi Piras” ad Osilo; gli “Incontri conoscitivi” di Cittadini del Mondo OdV stimolati dal cinema per il sociale di Karim Galici. L’appuntamento è per giovedì 22 giugno alle ore 18:30, con ingresso libero.

Si tratta dell’ultima tappa prima della pausa estiva di una iniziativa che, grazie ad una solida rete di collaborazioni, ha toccato tutte le provincie della nostra Isola e girato l’Italia dal Nord al Centro sino al Sud, compresa la Sicilia, trovando sempre una grande calore e interesse. Palermo, Firenze, Pisa, Cesena, Roma, Napoli, Milano solo alcune delle città fuori regione toccate dall’iniziativa.

L’incontro nell’ambito della “Rete di interazioni sociali e culturali” promosso dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari con il sostegno della Fondazione di Sardegna, offrirà la proiezione dei documentari “Dall’Est con amore” e “Storia di un Padre ortodosso in Sardegna“, seguiti da momenti di confronto e approfondimento con la partecipazione attiva degli operatori di Cittadini del Mondo di Cagliari.

advertisement

La serata sarà introdotta dal video-intervento di Karim Galici, regista, attore e manager culturale.

Discuterà con il pubblico Inna Naletko, docente e fondatrice della Biblioteca “Rodnoe Slovo” presso l’Oratorio Sant’Eulalia di Cagliari.

“Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” (durata 29 minuti): Quattro donne di generazioni e nazionalità diverse (bielorussa, kirghiza, russa, ucraina), con universali somiglianze. Quattro donne che arrivano dall’Est e hanno scelto la Sardegna come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare.

“La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (durata 25 minuti) dedicato al dialogo religioso e all’accoglienza che la Chiesa cattolica ha riservato ai fratelli ortodossi a seguito della forte presenza delle lavoratrici badanti dall’Europa dell’Est, per la gran parte di fede cristiana di rito orientale.

Per altre notizie clicca qui