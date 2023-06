Comune di Oristano, REIS: istanze dal 6 giugno al 5 luglio

Aperti i termini per la presentazione delle istanze di ammissione alla misura regionale del Reddito di Inclusione Sociale – “Agiudu Torrau” per il periodo luglio-dicembre 2023

L’Assessore ai Servizi sociali Carmen Murru ricorda che “il REIS (Reddito di Inclusione Sociale) è una misura regionale che prevede un sostegno alle famiglie che vivono una condizione di difficoltà economica. Il Comune di Oristano effettua direttamente l’erogazione delle risorse ai destinatari, rispettando le priorità previste dalla Regione Sardegna.

Nell’ambito dei progetti di inclusione attiva, i beneficiari potranno svolgere servizi a favore della collettività. I servizi saranno organizzati dal Comune assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili al lavoro subordinato, parasubordianto o autonomo. Dovranno intendersi complementari, a supporto e integrazione a quelle ordinariamente svolte dal Comune e da altri enti coinvolti”.

Requisiti

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi che siano residenti nel Comune di Oristano, residenti in Sardegna da almeno 24 mesi (tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda) e abbiano cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

Occorre inoltre avere:

un indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ordinario o corrente) non superiore a 12.000 euro ;

ordinario o corrente) ; un valore del patrimonio immobiliare , come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di 40.000 euro ;

, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, alla soglia di ; un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di 8.000 euro, accresciuto di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000, incrementato di ulteriori € 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità; di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Atra condizione imprescindibile è non avere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e/o motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità); navi e imbarcazioni da diporto.

L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.oristano.it

Presentazione delle istanze

Le istanze per il REIS possono essere presentate dal 6 giugno 2023 fino alle ore 23.59 del 5 luglio 2023 attraverso la compilazione della domanda online mediante l’uso della piattaforma dedicata “Sicare” accessibile al link https://oristano.sicare.it/sicare/benvenuto.php.

Per informazioni e supporto alla presentazione dell’istanza ci si può rivolgere all’Informacittà (previo appuntamento):

dal lunedì al venerdì: 9.00 – 13.00;

il martedì e giovedì: 9.00 – 13.00; 16.00 – 19.00

In alternativa chiamare allo 0783 791 628 o allo 0783 791 629, scrivere un messaggio allo 340 256 9808 (solo WhatsApp; no telefonate) o un’e-mail a informacitta@comune.oristano.it.

