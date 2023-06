C’è l’accordo tra il Comune di Oristano e la Casa di riposo Eleonora d’Arborea per realizzare il nuovo accesso al comparto di vico Volta. Nel contempo consentire la realizzazione dei lavori di riqualificazione del Parco e della Villa Eleonora d’Arborea.

La Giunta Sanna, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu, ha approvato la delibera che fissa gli elementi essenziali per l’accordo per la concessione dell’uso pubblico nelle aree interessate all’intervento.

“Si sblocca un problema vecchio di decenni – commenta il Sindaco Massimiliano Sanna -. L’accordo da un lato consentirà l’accesso alla Casa di riposo da vico Volta, evitando l’utilizzo dell’unico altro accesso esistente attraverso il passaggio a livello di via Vandalino Casu, dall’altro favorisce il progetto di recupero del Parco e della Villa Eleonora d’Arborea inserito nel programma Oristano Est. Un accesso più agevole e veloce alla Casa di riposo era necessario. Si tratta di una struttura che ospita molti anziani e capita non di rado che le autoambulanze debbano arrivare velocemente per interventi di soccorso sanitario. Il superamento del passaggio a livello spesso comporta lunghe attese. L’apertura di un varco in vico Volta invece permetterà l’accesso diretto, agile e veloce, alla Casa di riposo”

“La delibera consente di definire un accordo che stabilisca, sulle aree di proprietà della Casa di Riposo Eleonora D’Arborea su cui verranno realizzate le opere pubbliche, una concessione di uso pubblico delle porzioni di proprietà interessate dagli interventi migliorativi: strada, parcheggi e camminamenti e sulla Villa Eleonora e relative aree cortilizie – aggiunge l’Assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu -. L’accordo comporterà il perseguimento dell’interesse pubblico connesso anche a garantire l’accessibilità e la sicurezza della Casa di Riposo. Anche il Consiglio comunale si era pronunciato in questo senso con una apposita delibera nel 2016”.

L’accordo

Con la firma dell’accordo il Comune si impegnerà a risolvere la problematica connessa all’attuale accesso alla Casa di Riposo Eleonora D’Arborea sulla via Vandalino Casu, a realizzare, nell’ambito del Progetto Oristano EST, uno specifico intervento di valorizzazione sulle aree di proprietà della Casa di Riposo Eleonora d’Arborea, con particolare riferimento al Parco e alla “Villa Eleonora” appartenuti al Cavalier Vandalino Casu. Il Comune si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi stradali e pedonali, dei servizi e della Villa Eleonora e delle sue pertinenze cortilizie.

La Casa di Riposo Eleonora D’Arborea si impegnerà a concedere l’uso pubblico sulle porzioni di proprietà interessate dagli interventi migliorativi. Strada, parcheggi e camminamenti nonché sulla Villa Eleonora e relative aree cortilizie; e a mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale le aree al fine di dare esecuzione ai lavori.

Il Comune e la Casa di Riposo si impegnano a sottoscrivere un apposito disciplinare che regolamenti la pubblica di fruizione della Villa Eleonora e delle sue pertinenze, nel rispetto delle attività di servizio ed agricole ed ogni altro libero utilizzo delle proprietà della stessa Casa di Riposo.

“Con la sottoscrizione dell’accordo possono finalmente partire anche i lavori già aggiudicati dal Comune all’impresa edile Caredda di Quartu Sant’Elena per un importo di 343.447 euro – precisa l’Assessore Cuccu -. Per Villa Eleonora si prevede una riqualificazione per attività culturali, mentre Vico II Volta sarà una strada urbana di accesso e connessione al parco lineare. Saranno realizzate opere di urbanizzazione, condutture idriche e fognarie, canalizzazioni della rete elettrica e telefonica. Ci saranno due corsie carrabili e una pista ciclo pedonale che si raccorderà con la pista all’interno dell’area parco. Sarà realizzato l’accesso all’area per consentire la connessione del parco, alla villa Eleonora e quello diretto alla Casa di riposo”.

