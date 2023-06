Oliena, rinviato Nepentes 2023

Annullata la data del 10 giugno di Nepentes

L’edizione 2023 di “Nepentes“, prevista per la data del 10 giugno a Oliena, è stata annullata. Si segnalano, infatti, meteo incerto e difficoltà logistiche . Gli organizzatori dell’evento si riservano di dare a breve comunicazione della nuova data. Si scusano inoltre per l’inconveniente, preferendo rinviare di qualche giorno la data, ma realizzare la manifestazione con tempo adeguato e in sicurezza per tutti gli ospiti.

advertisement

Per altre notizie di attualità clicca qui.