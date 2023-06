Nursing Up De Palma. Incontro Schillaci-Regioni.

Nursing Up De Palma. “Come sindacato valutiamo positivamente l’interesse dimostrato da parte dell’Assessore Welfare della Lombardia Guido Bertolaso. “

ROMA 24 GIU 2023 –Così Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up «Un tavolo di confronto che era indispensabile. Ci auguriamo sia preludio di novità concrete per i professionisti della salute.

Un faccia a faccia che, certamente, merita di essere analizzato a dovere nei punti che più da vicino riguardano il presente e il futuro degli operatori sanitari. Le cui legittime aspirazioni sono direttamente proporzionali al rinnovato fabbisogno della collettività. Soprattutto nell’ambito di un sistema sanitario traballante, dove infermieri e ostetriche, “primi attori” dell’assistenza ai pazienti, subiscono, sulla propria pelle, i disagi di trattamenti economici nettamente inferiori alle proprie competenze.”

Il nuovo Patto per la Salute

“Lo hanno definito il nuovo Patto per la Salute. Sindacati come il nostro che ogni giorno guardano negli occhi gli infermieri , le ostetriche e i colleghi delle altre professioni ex legge 42/1999. Si fanno così portavoce, attraverso le nostre battaglie, delle loro istanze. Non possiamo che chiedere che, finalmente, dalle parole si passi ai fatti e che il confronto Ministro Salute-Regioni abbia posto davvero le basi di un nuovo inizio.”

I dati

“I dati di una Sanità che necessita di un massiccio piano di investimenti sono schiaccianti. Quattro milioni di italiani rinunciano a curarsi perché non se lo possono permettere (Istat), si registrano fino a due anni di lista d’attesa per poter fare una mammografia, i pronto soccorsi sono intasati e con sempre meno infermieri e costantemente a rischio aggressione. Del resto siamo di fronte al taglio delle risorse alla sanità previsto nel Def: dal 7% del Pil nel 2022 al 6,2% del 2025.”

Il confronto

“Nel corso del confronto con Schillaci, Bertolaso non ha mancato di sottolineare che è il momento di riconoscere l’impegno ed il sacrificio. Non può essere infatti che in paesi come la Germania e la Francia i medici e gli infermieri abbiano stipendi due o tre volte più alti dei nostri.

Si tratta di parole che non possono passare inosservate. Esprimono infatti i contenuti delle doglianze e gli spunti di riflessione che il Nursing Up ha lasciato sul suo tavolo il giorno 29 di maggio u.s.. Nell’apprendere della posizione tenuta da Bertolaso, possiamo dire, senza dubbio, che il segnale da parte sua è arrivato. Lo vediamo come un fattuale riscontro alle nostre richieste. E’ infatti evidente che Bertolaso le ha accolte e fatte proprie , estendendole rilanciandole al Ministro Schillaci durante il vertice del quale oggi parliamo.”

La speranza nel Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci

“Il nostro Ministro della Salute, Prof. Orazio Schillaci, nella sua disamina con gli esponenti della Sanità delle nostre Regioni, ha evidenziato quello che sarà l’impegno del Governo a non definanziare il nostro SSN. Ha infatti promesso un massiccio piano di investimento che possa rilanciare la sanità. Da lui ci aspettiamo, finalmente, al pari di Bertolaso, un modus operandi che tenga conto che la sanità del futuro ha bisogno di ripartire da tutte i nostri professionisti impegnati sul campo. Nessuno escluso. Ognuno con il suo ruolo. Ognuno con le sue competenze. Riducendo di netto quello squilibrio tra la dirigenza medica e gli altri operatori sanitari. Esso infatti non giova di certo alla ricostruzione di un sistema il cui rinnovamento radicale non può più attendere”, conclude De Palma.

