Nuovo codice appalti: La gestione dell’aumento dei prezzi

Appalti e Nuovo codice: la gestione dell’aumento dei prezzi. Martedì proseguono i seminari tematici della Scuola di Formazione OIC

L’appuntamento, dal titolo “La gestione dell’aumento dei prezzi“, si terrà nella sala conferenze OIC di via Tasso 33 a Cagliari. Necessaria l’iscrizione, assegnati 4 crediti Formativi ai professionisti tecnici partecipanti.

Come gestire il delicato aspetto della revisione dei prezzi negli appalti pubblici alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi. La gestione dell’aumento dei prezzi sarà al centro del quarto seminario sul Nuovo codice appalti organizzato dalla Scuola di Formazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Obiettivo primario è quello di facilitare l’aggiornamento e il confronto tra PA e mondo delle professioni in modo da agevolare l’iter di realizzazione delle Opere Pubbliche. L’appuntamento è per le ore 9 di martedì 20 giugno nella sala conferenze OIC di via Tasso 33 a Cagliari. La partecipazione all’incontro darà diritto a darà diritto a 4 crediti formativi professionali validi per i professionisti tecnici.

«L’arrivo del Nuovo Codice Appalti dovrebbe essere visto come un’opportunità. Come istituto di formazione specializzato nel settore, è nostra responsabilità essere all’avanguardia nel fornire gli strumenti appropriati a tutti i tecnici, sia quelli che operano all’interno che all’esterno dell’amministrazione – dichiara Angelo Loggia, presidente della Scuola di Formazione OIC –, ci troviamo in un periodo storico unico, dove la sfida non è più l’ottenimento delle risorse per le opere pubbliche, ma l’impiego efficiente, trasparente, rispettoso delle norme e prudente dei fondi che giungono dall’Europa e oltre».

Quello previsto per martedì è il quarto di un ciclo di tredici incontri di approfondimento, ciascuno incentrato su un differente aspetto e impreziosito dalla partecipazione di figure di spicco ed esperti di settore.

Il principale relatore dell’incontro sarà l’avvocato Umberto Cossu, introdotto dal Presidente della Scuola di Formazione OIC Angelo Loggia. Nel corso della mattinata di studio si parlerà dei vari aspetti centrali dell’istituto della revisione prezzi, a partire da una panoramica generale sull’istituto stesso. Successivamente, l’attenzione si sposterà sulla revisione prezzi come delineata nel codice dei contratti del 2016. Saranno esplorati i settori ordinari e speciali, mettendo in luce le peculiarità e le sfide di ciascuno. Il seminario analizzerà inoltre gli orientamenti del giudice amministrativo e del giudice comunitario in materia di revisione prezzi, offrendo così un’interpretazione pratica e giuridica del tema.

Il terzo punto affrontato sarà la revisione prezzi come contemplata nella decretazione dell’emergenza, in particolare nei decreti semplificazioni. Infine, il seminario esaminerà la revisione prezzi come descritta nel codice del 2023. Con un occhio verso il futuro, sarà dato spazio alle ultime novità legislative, illustrando come queste si inseriscono nel quadro normativo esistente e come possono influenzare le pratiche future.