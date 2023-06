Nuova apertura a Milano e evento raccolta fondi a favore della Lega Nazionale del Cane – Sezione di Milano

Harmonia, asilo per cani leader in Italia, inaugura il nuovo centro a Milano e raccoglie fondi per sostenere la comunità cinofila meneghina

L’azienda organizza, in occasione dell’apertura uno speciale evento di raccolta fondi a favore della Lega Nazionale del Cane – sezione di Milano con il supporto di

partner d’eccezione

advertisement

Nuova apertura a Milano e evento raccolta fondi a favore della Lega Nazionale del Cane

Milano, 7 giugno 2023 – Harmonia, asilo per cani, pensione notturna 5 stelle e toelettatura (per cani e gatti), leader in Italia e noto per il suo impegno in attività di wellness per gli amici a quattro zampe, è pronta ad inaugurare il suo secondo centro a Milano con un evento di beneficenza volto a raccogliere fondi per la Lega Nazionale del Cane – sezione di Milano.

Corporate Social Responsability. Una parola importante per l’azienda che conferma il suo impegno a favore della comunità locale.

In occasione dell’apertura, Harmonia ha deciso di organizzare uno speciale evento di raccolta fondi a favore dell’associazione Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sezione di Milano; associazione senza scopo di lucro che opera grazie al sostegno generoso dei suoi soci e all’impegno di molti volontari, battendosi senza sosta per aiutare gli animali in difficoltà, abbandonati, maltrattati e non rispettati.

L’associazione è attiva dal 2010 sul territorio lombardo e non solo fondata da Laura Rossi. Grazie alla perseveranza e all’impegno dei suoi sostenitori, il canile si è trasformato in una struttura modello dove ogni anno circa 500 animali, tra cani e gatti, vengono dati in adozione dopo essere stati accolti, curati e scrupolosamente affidati a famiglie per la vita.

Dichiarazioni

Alessandro Rossi e Fabio Dellisanti, Founders di Harmonia dichiarano:

“Harmonia sarà sempre il miglior alleato e la casa di tutti gli amici a 4 zampe. Siamo molto orgogliosi di poter continuare a contribuire al benessere dei nostri amici a quattro zampe con l’apertura del nostro secondo centro a MIlano; ma, allo stesso tempo, poter fare del bene per la comunità canina e fornire un supporto concreto a tutti i cani che ancora non hanno trovato una famiglia”.

Laura Morino, Vicepresidente della Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sezione di Milano dichiara:

“Desidero ringraziare, anche a nome della Presidente Laura Rossi e di tutta l’Associazione , Harmonia che promuove durante l’evento di apertura del suo nuovo Centro Milanese, eccellenza del settore, una raccolta fondi che sarà dedicata al trasporto, alle cure mediche, alle vaccinazioni ed al mantenimento di alcuni dei tanti cani che provengono dalle realtà del Sud Italia, realtà che vivono situazioni difficilissime e di sovraffollamento a causa dell’altissimo numero di abbandoni e maltrattamenti”.

L’evento di beneficenza

L’evento di beneficenza è stato organizzato grazie al supporto di partner d’eccezione.

Bun Burgers – la nota catena di ristoranti che ha a cuore gli amici a 4 zampe adottando un approccio inclusivo in cui offre un goloso menù pensato per i pelosetti –

ha deciso di abbracciare la causa e supportare l’organizzazione dell’evento di raccolta fondi, facendo assaggiare a tutti gli ospiti i propri prodotti preparati grazie alla presenza del loro food truck.

“Per Bun l’inclusività è sempre stata un valore portante, presente anche all’interno dell’offerta di menù, che cerca di accontentare più persone possibili, e non solo. Tutti gli hamburger presenti nel nostro menù, cucinati con la tecnica smash, sono disponibili sia di carne che vegetariani, a base di Beyond Meat.

Per ampliare la nostra offerta abbiamo deciso di inserire anche un’alternativa che consenta ai padroni di poter mangiare insieme ai loro cani:

straccetti di carne 100% bovina accompagnati da biscotti a loro dedicati. Vogliamo che i nostri clienti siano felici e sappiamo che, per chi ha un cane, la propria felicità va di pari passo con quella del proprio amico a quattro zampe.

Siamo quindi molto contenti di prendere parte a questa iniziativa benefica e di appoggiare la causa, partecipando alla raccolta fondi e preparando i nostri prodotti per gli ospiti.” ci racconta Vincenzo Ferrieri, CEO & Founder di Bun.

Partner

Tra gli altri partner che hanno deciso di supportare la causa benefica e unire le forze per la comunità cinofila locale troviamo anche:

Monticello Spa -uno spazio di più di 5000 mq dedicato al benessere a pochi passi da Milano; Sorrisi Studi Dentistici – attivi nel settore da oltre trent’anni -; e Overline Group – eccellenza made in italy esperti in bellezza e benessere animale.

Grazie alla struttura all’avanguardia di più di 1500 mq, Harmonia si conferma il leader italiano nei servizi di benessere per i nostri amici a quattro zampe. L’azienda supera il concetto di un semplice asilo per cani, offrendo servizi personalizzati e attività stimolanti per i nostri amici pelosi.

Attività in acqua, palestra propriocettiva e attività di mobility e di agility, solo per citarne alcune, sono le attività previste per farli divertire ed esprimere il loro potenziale. Inoltre, il centro offre esaurienti percorsi di educazione cinofila sviluppati ad hoc per soddisfare le esigenze dei proprietari.

Harmonia infine ospita, anche in questa sede, un centro di educazione cinofila professionale. Il nuovo centro di Harmonia si trova in Via Feraboli 60 e sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 7.45 alle 20.