Nuoro: nasce la Chirurgia d’Urgenza

Invito alla conferenza stampa di presentazione della nuova Struttura Complessa – Struttura Universitaria UniSS, del primario individuato e della sua equipe

Venerdì 9 giugno 2023 alle ore 12.30, presso la Hall dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, Carlo Doria, e il Direttore Generale della ASL n. 3 di Nuoro, Paolo Cannas, presenteranno alla stampa la nuova Struttura Complessa “Chirurgia d’urgenza – Struttura Universitaria dell’Università di Sassari”; il Direttore individuato per la direzione della struttura e la sua equipe.

Saranno presenti:

Dott. Serafino Ponti, Direttore Sanitario della ASL n. 3 di Nuoro e Prof. Gavino Mariotti – Magnifico Rettore dell’Università di Sassari; ma anche, il Dott. Antonio Lorenzo Spano – Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari; il Prof. Alberto Porcu – Direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia dell’Università di Sassari; in aggiunta, il Dott. Antonio Onorato Succu – Direttore del Dipartimento di Area Chirurgica dell’ASL n. 3 di Nuoro e la Dott.ssa Grazia Cattina, Direttore medico del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro; e, per concludere, Dott. Carlo De Nisco – Direttore dell’Unità Operativa Complessa Chirurgia Ospedale San Francesco di Nuoro

Le parole dell’Assessore Carlo Doria

«Si tratta di una struttura innovativa – spiega l’Assessore Carlo Doria – che avrà un ruolo chiave sul fronte della sanità ospedaliera del Centro Sardegna, a conferma che per noi il Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro continua a rappresentare il terzo polo, capace di soddisfare i bisogni di un’utenza che si merita una chirurgia d’urgenza, ma nel contempo consenta di sviluppare un percorso di chirurgia programmata ad alta tecnologia anche robotica. Da non trascurare, poi, la presenza dell’Università di Sassari come volano di attrazione per un potenziale vivaio di una nuova dirigenza medica che vuole crescere professionalmente».

«È un momento di passaggio – commenta il Direttore Generale dell’ASL n. 3 di Nuoro, Paolo Cannas –, poichè stiamo cambiando “pelle”; tra l’altro applicando quello che avevamo già anticipato nel nuovo Atto aziendale; inoltre, stiamo puntando anche sulla costruzione di importanti sinergie per creare nuove opportunità e per poter potenziare i percorsi clinici e le strutture Aziendali».

advertisement

Clicca qui per altre news