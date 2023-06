Nuoro: l ’Arma festeggia i suoi 209 anni

La Cerimonia solenne dell’Arma dei Carabinieri sarà il 5 giugno in piazza Vittorio Emanuele a Nuoro

L’Arma dei Carabinieri si prepara a festeggiare i 209 anni dalla sua fondazione, avvenuta a Torino nel lontano 1814. Come da tradizione, i militari del Comando Provinciale di Nuoro si riuniranno il 5 giugno per celebrare l’evento con una cerimonia solenne. La data del 5 giugno ha un importantissimo valore storico per le forze dell’ordine. Durante tale giornata, infatti, la Benemerita ricevette la prima medaglia d’Oro al Valor Militare.

A differenza del passato, tuttavia, quest’anno la cerimonia avverrà nei giardini di Nuoro, la centrale piazza Vittorio Emanuele. Qui infatti i Carabinieri si schiereranno con le loro grandi uniformi, mostreranno inoltre i mezzi e le armi in dotazione e allestiranno una piccola esposizione di veri e propri cimeli della loro storia bi-centenaria.

La cerimonia inizierà alle 10 del mattino e si prevede la partecipazione delle più alte cariche civili, religiose e militari del territorio. Tuttavia l’auspicio è soprattutto che partecipino anche i bambini e ragazzi delle scuole e tutti coloro che avranno il piacere di festeggiare una delle Istituzioni più longeve e importanti del Belpaese.

