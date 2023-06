Nuoro: sabato 1° luglio riapre al pubblico la piscina comunale di Farcana

Sabato 1° luglio, alle 9.30, riaprirà al pubblico la piscina comunale di Farcana, sul monte Ortobene. Gestito dalla società Nuoto Club Nuoro, l’impianto (sito in via Lombardia 25) sarà fruibile tutti i giorni dalle 9.30 alle 20.00.

Piscina comunale di Farcana, costi

I costi variano in base a diversi fattori: dal tempo di permanenza, alla fascia d’età. Il prezzo pieno per l’intera giornata è di 9 euro (ridotto a 7 euro per i bambini tra i 4 e i 12 anni e gli over 65); per la mezza giornata (9.30 – 14.30 o 14.30 – 20) è di 7 euro (ridotto 5 euro per le medesime categorie “speciali” sopra indicate).

Per chi intendesse usufruire della piscina per un’ora di nuoto libero (un’ora e mezza compresa la doccia) la tariffa è di 6 euro.

L’ingresso è invece completamente gratuito per bambini sotto i 4 anni e persone disabili, con costo ridotto per l’eventuale accompagnatore.

Per le famiglie è prevista una riduzione a partire dal terzo componente. Per un nucleo familiare di tre persone la tariffa è di 16 euro per la mezza giornata e 22 euro per l’intera; quattro persone, 20 euro mezza giornata e 28 euro intera; cinque persone, 25 euro per la mezza giornata e 35 per l’intera.

L’ “equipaggiamento” sotto il sole e in acqua: non si prescinde dall’uso della cuffia

Ombrelloni, sdraio e/o sedia saranno distribuiti gratuitamente fino a esaurimento della disponibilità. L’uso della cuffia è assolutamente obbligatorio.

