Un giovanissimo pianista e un duo oboe-pianoforte protagonisti domani, martedì 20 giugno, nel rinnovato piazzale interno del Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari (piazza Porrino n. 1), per il terzo appuntamento dell’edizione 2023 della nota rassegna concertistica estiva. L’evento avrà inizio alle 21.30

È tutto pronto per il martedì di grande musica classica e moderna targato Notturni Contemporanei. Nel rinnovato piazzale interno del Conservatorio “G.P. da Palestrina” protagonisti assoluti saranno Jakob Schroeder, Emanuela Muzzu e Agostina Meloni.

Il primo, giovanissimo allievo del Conservatorio di Sassari, proporrà la “Sonata in Do maggiore KV330” di Wolfgang Amadeus Mozart, l’ “Improvviso, op. 90” n°2 di Franz Schubert, i “Preludi, op. 11” n°4, 9 e 10 di Aleksandr Scriabin e la composizione contemporanea “Tumulto” di Luisa Mulas, in prima esecuzione.

A seguire, gli allievi del Conservatorio “G.P. da Palestrina” di Cagliari: Emanuela Muzzu (oboe) e Agostina Meloni (pianoforte) proporranno “Tre romanze, op. 94” di Robert Schumann, la “Sonata per oboe e pianoforte” di Francis Poulenc.

Anche quest’anno Notturni Contemporanei propone la formula del ciclo di incontri musicali – ben 19 tra il 5 giugno e il 29 luglio – in programma non solo nelle consuete sedi di Cagliari e Sassari, ma anche a Nuoro (il 5, 12 e 19 luglio) e ad Alghero.

Come da tradizione ormai consolidata, nel corso di ogni serata verranno proposti al pubblico brani in prima esecuzione assoluta, opera dei giovani allievi e allieve degli Enti musicali coinvolti (Conservatorio di Musica “G.P. da Palestrina” di Cagliari; Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari; Scuola Civica “Antonietta Chironi” di Nuoro; Associazione Culturale Arte in Musica). Gli stessi autori, in apertura, introdurranno le proprie musiche con una breve presentazione.

Prezzo del biglietto per i concerti di Cagliari: 5 €.

