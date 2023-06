“Non c’è pace senza le donne”: convegno donne per la pace in Kosovo

“No peace without women. What are women bringing to peace processes, conflict prevention and human security in the Balkans?” (Non c’è pace senza le donne. Qual è l’apporto delle donne nei processi di pace, nella prevenzione dei conflitti e per la sicurezza umana nei Balcani?). Questo il titolo (e il tema) del secondo convegno annuale che martedì 13 giugno si terrà presso il Parlamento del Kosovo

“Non c’è pace senza le donne” è un progetto targato Universal Peace Federation (UPF), organizzato dagli uffici presso le Nazioni Unite di Ginevra e di Vienna della Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo (WFWP Europa e Medio Oriente) e dall’Associazione Internazionale First Ladies per la Pace (IAFLP).

Lo scoppio della guerra in Ucraina e le tensioni nei Balcani hanno spinto WFWPI (Women’s Federation for World Peace International) e UPF a realizzare una serie di convegni con protagoniste figure femminili che rivestono posizioni apicali. L’obiettivo è fornire risposte, condividere le migliori pratiche di buon governo e contribuire alla soluzione pacifica delle tensioni.

La relazione introduttiva sarà tenuta da Albin Kurti, Primo Ministro della Repubblica del Kosovo.

Seguiranno i discorsi di: Armanda Begaj, first lady della Repubbblica di Albania; Olga Algayerova, Segretario Generale UNECE Ginevra, Svizzera; Moriko Hori, Presidente WFWPI.

“Non c’è pace senza le donne”: le tre sessioni del convegno

Il convegno sarà articolato in tre sessioni:

“La SC Res.1325 delle Nazioni Unite su ‘Donne Pace e Sicurezza’. Una tabella di marcia per la cooperazione, riconciliazione e prevenzione”. Interverranno Emilia Redžepi, vice Primo Ministro del Kosovo; il Premio Nobel Ellen Sirleaf Johnson, già Presidente della Liberia; Mirsada Čolaković, già ambasciatrice di Bosnia presso le Nazioni Unite e i Paesi Bassi; Antonella Valmorbida, Segretario Generale ALDA (Associazione Europea per la Democrazia Locale); Nancy Sodernberg, Direttrice Senior del National Democratic Institute; Majlinda Bregu, Segretaria Generale Regional Cooperation Council dei Balcani occidentali; Suzana Pribilovic, già Ministro della Pubblica Amministrazione del Montenegro. Moderazione affidata a Carolyn Handschin, Direttrice dell’Ufficio per le Relazioni con le Nazioni Unite;

