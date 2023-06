“Nido d’Ape”; le Arnie artistiche ecosostenibili di Alveari Urbani

GREEN ISLAND e ALVEARI URBANI presentano “Nido D’ape” , un progetto Atelier del Paesaggio che introduce al pubblico la prima arnia artistica per api solitarie realizzata in materiale ecologico. L’evento di giovedì 8 giugno ore 18:00, presso la tenuta Santa Cecilia vigneti della Croara, prevede un percorso di eco-design tra arte, botanica e agricoltura biodinamica.

Alveari Urbani è un progetto unico nel suo genere, pionieristico e visionario. Già vincitore di EXPO IN CITTA’ 2015, è il maggior apiario urbano artistico, dedicato al mondo delle api e degli impollinatori, in grado di unire biodiversità e creatività, arte ed ecologia. Le arnie infatti sono ideate da artisti e designer internazionali, realizzate da artigiani locali, con eco-materiali di recupero. Le aree in cui vengono collocati gli apiari di Alveari Urbani sono aree pubbliche, spesso recuperate dallo stato di abbandono, e sono generalmente curati da cittadini-apicoltori, formati ai corsi tenuti dall’organizzazione Green Island.

Alveari Urbani è dunque un movimento culturale, una costellazione di temi e di interessi. Le api per un’idea positiva di libertà, per una partecipazione attiva e appassionante dei cittadini alla salvaguardia della biodiversità, quali patrimonio culturale ed educativo necessario alle generazioni future.

Il percorso artistico è ideato da Claudia Zanfi, storica dell’arte e paesaggista, “anima verde” del progetto GREEN ISLAND, vincitore di vari riconoscimenti e premi internazionali. Dalla rivalutazione delle erbe spontanee, agli orti urbani curati dai cittadini, fino alla pionieristica proposta di apicoltura urbana al femminile, con la realizzazione dell’unico Apiario d’Artista in Italia, da sempre GREEN ISLAND sviluppa azioni di divulgazione e promozione culturale nell’ambito della tutela ambientale e dell’educazione creativa al tema del verde e della sostenibilità.

Giovedì 8 giugno, alle 18:00, alla Tenuta Santa Cecilia Vigneti della Croara (BO) è in programma un evento speciale organizzato proprio da GREEN ISLAND e Alveari Urbani: un percorso di eco-design tra arte, botanica, e agricoltura biodinamica, a seguito della settimana Mondiale delle Api. Momento cardine dell’evento sarà l’installazione della prima arnia artistica NIDO D’APE per api solitarie, dette Osmie, insetti utilissimi per l’impollinazione di fiori, frutta, verdure, vigneti. Realizzato insieme allo studio di progettazione e design CARACOL (innovativa start up milanese) questo particolare progetto vede l’utilizzo della stampa 3D e di un materiale ecologico come l’acido polilattico, biodegradabile e compostabile, derivato dalla trasformazione degli zuccheri di origine naturale (barbabietole, mais, canna da zucchero), in grado di soddisfare aspetti di biocompatibilità con l’ecosistema e con l’ambiente. Il progetto ha inoltre ricevuto la menzione “Sostenibilità” durante Milano Design Week 2022, tra oltre 750 progetti internazionali.

Oltre all’installazione di NIDO D’APE, nella serata si terrà la presentazione del libro “Le Api & l’Arte” (Corponove Edizioni). Riflettere sul meraviglioso mondo degli impollinatori può guidarci verso la salvaguardia del nostro territorio. Un manuale dedicato alle api e al loro speciale dialogo con l’arte, il design, l’architettura. Ma soprattutto è dedicato alla salvaguardia della biodiversità e degli impollinatori, con indicazioni utili sia per la realizzazione di arnie in giardino, sia per la semina di fioriture mellifere, verso città più verdi e sostenibili.

Seguirà una passeggiata attraverso le vigne della tenuta, e un aperitivo con degustazione di vini bio.

L’azienda agricola biologica Tenuta Santa Cecilia Vigneti della Croara, a San Lazzaro di Savena di Bologna, ha deciso di accogliere e promuovere il progetto NIDO D’APE trovandosi perfettamente in sintonia con il concetto che lo guida. Fin dalla sua costituzione, infatti la Tenuta Santa Cecilia Vigneti della Croara è stata gestita seguendo i canoni dell’agricoltura biologica, senza ricorrere all’utilizzo di prodotti chimici di sintesi e diserbanti, ma unicamente con concimi naturali, rame e zolfo per la cura del vigneto. E analoga cura è stata dedicata a preservare l’apicoltura per garantire la produzione del miele e la vita, minacciata su larga scala, delle api.

Programma e info

8 GIUGNO 2023, Tenuta di Santa Cecilia Vigneti della Croara (San Lazzaro di Savena, BO)

Per partecipare all’evento scrivere qui .

Ore 18.00: presentazione libro “Le Api & l’Arte” (Corponove Edizioni)

Ore 18.30/19.30 camminata esplorativa nella tenuta

Ore 19.30/21.00 aperitivo con degustazione vini bio della tenuta

Con presentazione del cortometraggio “Ape Regina”, di Nicola Sorcinelli (12’)

Sinossi: Elsa ha settant’anni e cinque arnie vuote. Le api se ne sono andate così come suo marito, a cui non perdona di essere morto prima di lei. Solo una nuova ape regina potrebbe far ritornare le api. Una mattina trova nascosto nella rimessa Amin, un ragazzo scappato da un centro per immigrati. La polizia lo sta cercando, lui vuole raggiungere la Finlandia. Elsa decide di dargli ospitalità in cambio di un aiuto con le sue arnie, fino a quando dovrà lasciare andare anche lui. Presentato nella prima edizione del concorso per sceneggiature di cortometraggi “Una storia per EMERGENCY”.

Green Island.

Il programma nasce per promuovere una ricerca culturale sui paesaggi urbani contemporanei e le ecologie sociali, in una forma di dialogo tra società e territorio . GREEN ISLAND interpreta l’esigenza di valorizzare e ripensare nuove aree della città, per riflettere sul tema urgente dello spazio collettivo e del verde pubblico. Il suo intento è permettere ai cittadini di ritrovare un’armonia tra tessuto urbano e paesaggio. Il progetto supporta la riqualificazione territoriale con miglioramenti locali, in grado di conferire ai quartieri una progettualità di respiro internazionale. Green Island ha attivato una rete di oltre 100 realtà pubbliche e private; al progetto hanno aderito prestigiosi autori tra cui Andrea Branzi, Tom Matton, Lois Weinberger, i giovani Medusa Group. Tra le varie attività di GREEN ISLAND importanti libri monografici : sulle erbe spontanee (Flora Urbana); sui giardini d’artista (The Mobile Garden); sui nuovi paesaggi urbani (I giardini di Piet Oudolf), sugli Alveari d’Artista. Green Island ha vinto vari premi internazionali, tra cui EXPO in CITTA’ 2015.



Claudia Zanfi

Storica dell’arte e appassionata di giardini, collabora con istituzioni pubbliche e private su progetti culturali ed editoriali, dedicati ad arte, società, paesaggio. Nel 2001 fonda e dirige il programma internazionale GREEN ISLAND per la valorizzazione dello spazio pubblico e delle nuove ecologie urbane. Realizza la collana editoriale Green Island con vari titoli monografici. Nel 2010 fonda lo studio di progettazione e diffusione del verde ATELIER DEL PAESAGGIO, gruppo che si dedica alla rigenerazione di spazi urbani abbandonati o in disuso, alla realizzazione di orti urbani e giardini d’artista, con particolare attenzione alle specie autoctone e a bassa manutenzione. Collabora con Unesco Heritage e Council of Europe ‘European Landscape Convention’. Recentemente ha realizzato le aiuole della via pedonale Corso Como Milano; ha vinto il Primo Premio per ‘Parco dell’Arte’ a Mantova; è finalista per i progetti di Lousanne Jardins (CH) e della Biennale Spazio Pubblico (Barcellona).

L’azienda agricola biologica

Tenuta Santa Cecilia Vigneti della Croara, a San Lazzaro di Savena è situata in località Croara, sulle prime colline ad est di Bologna e all’interno del parco naturale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa. Il territorio vanta storicamente una documentata vocazione per la viticoltura, grazie al suolo, che è geologicamente definito come “terre dei gessi e sabbie gialle”, e ad un microclima particolarmente favorevole. Fin dalla sua costituzione, l’azienda agricola è stata gestita seguendo i canoni dell’agricoltura biologica, senza ricorrere all’utilizzo di prodotti chimici di sintesi e diserbanti, ma unicamente con concimi naturali, rame e zolfo per la cura del vigneto. I terreni sono mantenuti inerbiti per evitare l’erosione del suolo collinare, che in molti punti si presenta sabbioso. La dimensione contenuta del vigneto – poco meno di 6 ettari – è ideale per seguire direttamente ogni fase della lavorazione delle uve, inoltre la vinificazione biologica con un uso dei solfiti molto limitato, conferisce ai vini freschezza e naturalità. La sostenibilità è da sempre un obiettivo della Tenuta: le vigne vivono senza l’utilizzo di irrigazione artificiale, con poca acqua se non quella fornita dalla pioggia. Questa tecnica antica viene usata per evitare lo spreco di risorse idriche ed evitare la modifica nella composizione dei suoli. Accanto ai vini autoctoni, l’azienda agricola produce olio-extra vergine di oliva, miele e frutta come ciliegie e mele.