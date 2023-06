Al Casteller, infatti, sono rinchiusi Orsi che hanno avuto la sfortuna di vivere in Trentino per poi essere catturati o – peggio ancora -uccisi.

Domenica 11 giugno alle 14, il Movimento ha inoltre organizzato un presidio (autorizzato) davanti agli stessi cancelli del Casteller. Lo scopo del presidio e la strategia al momento sono sconosciuti. Tuttavia il Movimento precisa e specifica che non vi sarà niente di violento.

Non verranno inoltre usati impianti di amplificazione. Sarà necessaria solo la presenza dei partecipanti. Centopercentoanimalisti afferma infatti che a loro non basta che gli Orsi del Casteller vengano “graziati”. Vuole, infatti, che gli stessi tornino in libertà.

Come disse Arminius al fratello Flavus nel 9dC: una gabbia d’oro è sempre una gabbia.

E come Arminius, i militanti lotteranno per la liberazione devi poveri Orsi contro i politici tiranni del Trentino, fino all’apertura di ogni gabbia.

