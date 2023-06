Napoli: il Real Albergo dei Poveri per la sostenibilità ambientale

Domani la sostenibilità ambientale “sbarca” al Real Albergo dei Poveri di Napoli. Le scuole campane ed in particolare della provincia di Napoli, saranno al Forum Ambiente e Sostenibilità nel luogo simbolo del rilancio

Domani – Mercoledì 21 Giugno – ore 16 – Real Albergo dei Poveri – Napoli Forum Ambiente e Sostenibilità con premiazione delle scuole che si sono contraddistinte negli ultimi tempi.

Parla Antonello Fiore ( Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale).

” Napoli è la città della bellezza ma anche dei rischi naturali e il Real Albergo dei Poveri, dopo decenni viene restituito alla città. Il Forum voluto dal Rotary e al quale partecipiamo, è lungimirante. Insieme avremo geologi, giovani imprenditori, istituzioni a tutti i livelli, giovani studenti. Tutti uniti dalla sostenibilità. Un modello da esportare in Italia”.

Invitati

Le parole di Antonio Fiore, presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale

“Dopo gli ultimi eventi di dissesto geo-idrologico che hanno interessato prima le Marche, dopo Ischia e l’Emilia Romagna, con un numero che in soli questi ultimi tre casi superano 40 vittime è sempre più necessario chiedersi se i cittadini hanno la percezione dei pericoli naturali del territorio che abitano.

Diventa indispensabile che i piani di protezione civile non solo siano continuamente aggiornati ma trasferiti con continuità ai cittadini fino alla certezza di avere cittadini “consapevoli” dei rischi geologici che possono interferire con la loro vita”. Lo ha affermato Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale, alla vigilia del Forum Ambiente e Sostenibilità che domani, Mercoledì 21 Giugno, alle ore 16 , vedrà le scuole campane al Real Albergo dei Poveri di Napoli.

I presenti

Annunciate le presenze di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente della Regione Campania, Raffaele Lauria del WWF Italia, di Laura Lieto, Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli che si soffermerà sulla restituzione alla città del Real Albergo dei Poveri dopo un cammino durato decenni, di Bruno Discepolo, Assessore all’Urbanistica della Regione Campania sulla cura del territorio, di Vincenzo Santagada, Assessore al verde, salute e ambiente del Comune di Napoli, di Ferdinando Boero della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, di Guido Bourelly, Presidente Gruppo Piccola Industria dell’Unione Industriali di Napoli, di Carlo De Luca Presidente di inARCH Campania, di Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli, Saranno presenti i vertici del Rotary. Interverrà anche il Governatore Alessandro Castagnaro.

La collaborazione con le scuole campane

Le scuole della Campania ed in particolare della provincia di Napoli hanno partecipato a “Ciascuno misuri il peso dell’orma del proprio passo sulla Terra. Prendersi cura del territorio – Forum Ambiente e Sostenibilità”, progetto di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale ideato, voluto ed organizzato dal Rotary Distretto 2101, con la collaborazione della Società Italiana di Geologia Ambientale.

“E’ un’idea davvero bella – ha concluso Fiore – perchè con tale cammino, con questo progetto, si vanno a premiare quelle eccellenze scolastiche che nel corso di questi mesi ed anni, hanno approfondito il tema della sostenibilità ambientale rendendolo centrale nei loro programmi didattici. Scuole che si sono contraddistinte non solo per la realizzazione di testi, di scritti, di opere ma anche e soprattutto per le azioni quotidiane”.

