Musica per tutti: omaggio alle musiche per coro

Da sabato 3 giugno il Coro Giovanile “Scuole in coro” propone “Connessioni corali Live”, un concerto itinerante per le vie del centro di Cagliari

Sabato 03 GIUGNO, a partire dalle ore 18.30, in Via Manno fronte Caffè Letterario, il coro giovanile Scuole in Coro; (ragazze e ragazzi dai 13 ai 18 anni). Si propone “Connessioni corali live”, un concerto itinerante per le vie del centro.

Il titolo del concerto richiama quello del crowdfunding Connessioni corali (https://www.eppela.com/projects/9636) promosso da Scuole in Coro e destinato all’importante esperienza internazionale di Europa Cantat (https://www.koorenstem.be/en/ecj), in cui Scuole in Coro sarà il solo ensemble in rappresentanza dell’Italia.

Il traguardo del crowdfunding è vicinissimo, Scuole in Coro ha raccolto intorno a sé molti generosi supporter anche grazie alla fantasia delle sue iniziative, come Una canzone per te, in cui ha cantato per i donatori canzoni da loro commissionate per compleanni o altri eventi.

Java Jive, Love of my life, Wellerman, sono alcuni dei brani del loro concerto itinerante, classico ma non troppo.

Accompagnati alla chitarra da Ivano Carta e alle percussioni da Emanuele Cocco, la prima tappa sarà al Caffè Letterario in via Manno.

Poi, cantando, raggiungeranno la Libreria Giunti al Punto nella via Garibaldi, in cui, a partire da lunedì 15 maggio e fino al giorno del concerto, sarà possibile acquistare libri che verranno donati a Scuole in Coro per sostenerne il progetto.

LA RASSEGNA

Piazza Yenne, Bastione Saint-Remy, Giardini pubblici, Cripta di S. Domenico, Quartiere Castello, chiesa di Santa Maria del Monte. Sono questi e altri ancora i luoghi in cui dal 22 aprile al 28 ottobre saranno ospitati i venti diversi eventi di Musica per tutti – Omaggio alle musiche per coro organizzato da Studium Canticum con la direzione artistica di Stefania Pineider.

Tre linee principali, quella delle ospitalità (sei compagini corali di provenienza nazionale e internazionale); quella della interdisciplinarietà (teatro con Omi e Cic, body music con un mentore di eccezione come Santi Serratosa, fra gli altri); quella della ricerca, con il progetto europeo sui Magnificat di Martini, il maestro dei maestri (di Mozart, per esempio) e quello nazionale sulla trasmissione del nostro patrimonio musicale tradizionale (Nuovi canti della terra di Sardegna).

