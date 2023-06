MOLO Brescia: 29/6 Frìo, 30/6 Jay K + Rehab, 1/7 Zelletta

Venerdì 30 giugno per la serie Friday Format @ MOLO Brescia ecco il party Rehab, che mette in console Jay K, un vero maestro nel selezionare hip hop, r’n’b e tutto ciò che fa muovere a tempo a livello internazionale. Dancer, show, atmosfera decisamente calda. Come Rehab di party ce ne sono davvero pochi.

Al MOLO Brescia l’atmosfera è hot anche sabato 1 luglio, visto che in console arriva Zelletta. E’ un celebrity dj che ha alle spalle un passato di modello di grande successo sulle passerelle di Armani, Dolce & Gabbana, Guess e tanti altri brand, ha poi avuto tante presenze in importanti programmi tv (Uomini e Donne, Grande Fratello, etc). Oggi è uno dei più amati influencer italiani. Ha un rapporto molto intenso con la musica e brani come la sua “Lovin’ at the Speed of Light” su Spotify totalizzano centinaia di migliaia di visualizzazioni. Originario di Taranto, ha anche un passato di calciatore di ottimo livello.