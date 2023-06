Mogoro: via alla XIII edizione di BìFoto Fest

BìFoto Fest 2023, domani inaugura a Mogoro la XIII edizione dedicata agli scatti di Guido Harari: le sue foto da De André alle star della musica mondiale

Domani, 16 giugno 2023, inaugura a Mogoro la 13esima edizione del BìFoto Fest, quest’anno interamente dedicata al fotografo italiano di fama internazionale Guido Harari, che esporrà 50 immagini tratte dal lavoro Wall of Sound, un reportage dedicato alle stelle della musica mondiale. L’inaugurazione si svolgerà alle 18.30 in Piazza Giovanni XXIII alla presenza di Harari, e sarà seguita da una visita guidata della mostra, esposta lungo le vie del paese, insieme all’autore. Terminata la visita, il fotografo sarà a disposizione per incontrare i visitatori e firmare i cataloghi della mostra.

Il tema della musica è fortemente legato al brano individuato dai curatori del festival Vittorio Cannas e Stefano Pia, che come filo conduttore di questa edizione hanno scelto “Anime Salve” di Fabrizio De André. Tra gli artisti rappresentati nelle 50 fotografie esposte, oltre allo stesso De André, ci saranno Lindo Ferretti, Patti Smith, Lou Reed, Frank Zappa, Jeff Buckley, Ennio Morricone, Vinicio Capossela, Paolo Conte, Bob Dylan, Bob Marley, Gianna Nannini, Giorgio Gaber, Kate Bush.

Guido Harari

Fotografo e giornalista musicale, Guido Harari ha infatti conosciuto e fotografato i più grandi miti della musica, collaborando con i maggiori artisti musicali italiani e internazionali per i quali ha firmato un’infinità di copertine di dischi. È stato uno dei fotografi personali di Fabrizio De André, con il quale ha intrapreso una collaborazione ventennale. Nel 2011 ha fondato Wall Of Sound Gallery, la prima galleria fotografica italiana interamente dedicata alla musica.

Come per le precedenti quattro edizioni del BìFoto, anche la mostra di Guido Harari sarà esposta lungo le vie del paese, contribuendo ad arricchire quello che ormai è diventato un vero e proprio museo a cielo aperto, visitabile gratuitamente 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Sponsor e Partnership

Sostenuta dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune di Mogoro, la 13esima edizione del BìFoto Fest sarà visitabile fino al 7 gennaio 2024; insieme alle mostre delle precedenti edizioni che sono invece installazioni permanenti.

Nel corso dell’anno sono inoltre previsti degli eventi collaterali, tra cui l’esposizione della mostra Semi di speranza, Voci e volti dal Myanmar, del fotografo Gianfranco Ferraro; un lavoro di documentazione di un progetto portato avanti dalla Fondazione CESVI. La mostra sarà inaugurata sabato 17 giugno, ore 18.30, nella sala espositiva del suggestivo Parco Archeologico del Nuraghe Cuccurada di Mogoro; sarà visitabile fino al 5 luglio 2023. L’inaugurazione sarà preceduta da un dibattito aperto con la redazione di Myphotoportal.com, media partner del Festival; verterà intorno al mondo delle tecnologie software per il web al servizio dei fotografi; con presentazione della piattaforma e delle novità relative alla realizzazione di pubblicazioni cartacee.

Il BìFoto Fest

Il BìfotoFest nasce nel 2011, per iniziativa di Stefano Pia e Vittorio Cannas; l’obiettivo è quello di promuovere la cultura fotografica e di ampliarne il concetto partendo dalla propria terra: la Sardegna. Nel corso delle dodici passate edizioni sono stati ospitati fotografi del panorama nazionale e internazionale; accanto ai quali è stato dedicato un importante spazio ai giovani emergenti. Grazie a questi dodici anni di esperienza, il BìFoto Fest è oggi un punto di riferimento nell’ambito degli eventi fotografici sia in Italia che all’estero.

