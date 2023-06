“Il sapere giuridico, di cui sicuramente siete dotati, è requisito indispensabile per l’attività che vi apprestate a svolgere, ma non sufficiente per l’esercizio della giurisdizione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione dell’incontro con i magistrati ordinari in tirocinio.

sat/gtr

(fonte: Quirinale)