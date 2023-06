E’ entrato nel vivo il “Marina Cosplay & Games”. La fiera che celebra il mondo variopinto dei Cosplay e dei Fumetti. L’evento partito il 2 giugno nelle piazze Dora Markus e Marinara di Marina di Ravenna. Terminerà domenica. L’organizzazione è curata dalla ProLoco di Marina di Ravenna col Patrocinio del Comune di Ravenna, dell’Assessorato al Turismo e di Federludo (la federazione italiana delle associazioni ludiche).

In programma street parade, concerti, esibizioni, allenamenti di spada laser e tanti eventi, tra cui il mitico concerto dei Gem-Boy.

Domani gran finale con concerti ed esibizioni di vari artisti della scena “nerd” oltre al grande Cosplay Contest presentato dalla madrina Sunymao. A presentare l’evento sarà il celebre vocalist Marco Fiori che domani – domenica – presenterà la sua nuova canzone “Mangatoon”, un brano a tema manga con contaminazioni reggaeton.

advertisement

E proprio il performer ravennate – che tutti i sabato animerà come sempre il Bbk. Anche se il 10 sarà in extra-date al “Riviera” di Rovigo. Mentre i martedì la versione latina del Comida Club. Sarà protagonista di “Musicare”, il contest per cantautori, gruppi e deejay in programma il 17-18 giugno sempre a Marina di Ravenna. L’appuntamento è un talent dedicato a tutti quegli artisti emergenti che vogliono cimentarsi, per la prima volta, davanti ad un vero pubblico.

Organizzato da RSE Live Streaming in collaborazione con la Pro Loco Marina di Ravenna e con Top Records, “Musicare” è una vetrina dedicata a cantautori, disc-jockey, interpreti musicali e alle band che vogliono emergere e farsi conoscere.

In conclusione per info e iscrizioni e per il regolamento completo basta scrivere una mail a questo indirizzo musicarerse@gmail.com oppure telefonare allo 0544462471 o mandare un whatsapp al 3204084274.

Per altri articoli clicca qui.