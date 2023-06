Marco Sanna è il nuovo allenatore della Primavera della Torres

E’ Marco Sanna il nuovo allenatore della Primavera rossoblù. Il tecnico sassarese avrà come vice Pietro Rubino

La Torres Sassari comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra Primavera a Marco Sanna. Per il mister sassarese si tratta di un ritorno alla Torres, dopo le esperienze avute prima da giocatore e poi da mister della prima squadra nelle stagioni 2015/16 e 2018/19. Al tecnico il grosso in bocca al lupo della società, della proprietà, dello staff, di tutti i tesserati e del pubblico di Sassari in vista di questo nuovo inizio di stagione alla Torres.

advertisement

Una scelta importante per la panchina dell’under, Marco Sanna è uomo di grande esperienza come calciatore, con una carriera che lo ha visto calcare i campi di serie A in più stagioni. Il vice sarà Pietro Rubino, una carriera da calciatore soprattutto in Serie C e già vice di Marco Sanna, dalla stagione 2015/16 in poi.

Marco Sanna (classe 1969) inizia la sua carriera di calciatore a Tempio con una serie D e 5 anni in C2. Poi il gran salto in serie A, dove rimane 5 anni sempre con il Cagliari e retrocede nell’ultima stagione. Poi a Torino sponda granata e con la Sampdoria 4 anni di serie B. Nel 2002/03 indossa la maglia della Torres in C1 e vi rimane per 4 stagioni, prima di scendere di categoria e di chiudere la carriera a Nuoro. Da allenatore dopo le esperienze di Valledoria, Tempio, Nuoro e Alghero, approda alla Torres nel 2015, per poi allenare l’anno successivo il Grosseto. Poi il ritorno in Sardegna al Latte Dolce, nuovamente alla Torres fino alle ultime due esperienze ancora alla Nuorese e nelle ultime stagioni all’Ossese.

Pietro Rubino (classe 1976) inizia la sua carriera di calciatore in Val d’Aosta in serie D per poi passare in C1; dove fra Trapani, Nocera inferiore, Messina e Carrara rimane per 8 stagioni. Poi 4 anni in C2 con Aglianese, Biellese (due stagioni) e Nuorese, per poi tornare in D fino a chiudere la carriera in Eccellenza. Da allenatore, Marco Sanna, lo scelse come secondo nella sua prima esperienza alla Torres e da li hanno sempre lavorato assieme. Fino alla prossima esperienza sulla panchina della Torres Primavera.

Per altre notizie clicca qui