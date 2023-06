“Ma qualcosa resta”: il nuovo singolo degli Alterpop

Da venerdì 16 giugno torna in radio la musica degli Alterpop con il singolo inedito “Ma Qualcosa Resta” (AlterpopMusic/ArtistFirst), disponibile in digitale

Cercherai anche te quello che ti manca

mentre dentro di te ogni cosa cambia

advertisement

c’è che tutto passa, ma qualcosa resta,

come quel disegno con il dito

su quel vetro che si appanna.

Recita così il testo del primo ritornello di “Ma Qualcosa Resta”, il nuovo singolo degli Alterpop, come in una sorta di dialogo/passaggio del testimone, da una generazione ad un’altra, come se un padre parlasse ad un figlio, una madre a una figlia o un fratello maggiore ad un fratello minore, o più semplicemente un individuo ad un altro, di età inferiore o della generazione successiva.

Dialogo fatto di esperienze e/o passaggi comuni, che hanno fatto, fanno e faranno sempre parte di quel percorso chiamato vita nel quale, certe cose passano, mentre altre rimangono, indelebili…

Così come certe emozioni che sono rappresentate nel testo, come fossero immagini.

il sorriso di tuo padre e di tua madre…

quel figlio che è arrivato e quello che non è arrivato mai…

un giorno di sole… e un tuffo in mezzo al mare

quel disegno con il dito su quel vetro che si appanna…

quella voglia di nuotare quando impari a stare a galla…

quella scia di meraviglia quando passa una farfalla…

Nel video, regia di BLZ, viene svelato il volto del nuovo cantante della Band.

Qui il video: https://youtu.be/3nOYFgU2MKw

Alterpop, musica energica, con un linguaggio personale e condivisibile, brani inediti con uno stile unico, ricchi di contaminazioni, come se il tutto fosse una sorta di “alterazione pop”. Il primo inedito “È Solo Un Attimo”, pubblicato il 6 maggio 2022, descrive quell’attimo in cui, a volte, scatta quella motivazione che ti dà la forza di ripartire dalla consapevolezza di ciò che sei. Il 24 giugno esce “Generazione Skip” introspezione cosciente, serena e autoironica, su quello che siamo, che siamo diventati e che stiamo diventando. Il 26 agosto dello stesso anno è la volta di “Me Stesso”, sincero e profondo, è un brano che invita a vivere la vita essendo sé stessi. Il 25 novembre “Coccodè”, che dal titolo sembrava un gioco ma… Il 16 giugno 2023 arriva “Ma Qualcosa Resta”, che in modo diretto racconta e descrive il confronto tra generazioni.

Alterpop, la Band:

Alla voce Giacomo Salvietti, nuovo entrato, con una storia musicale interessante. Ha lavorato, tra gli altri, con Riccardo Cocciante in “Giulietta e Romeo” e in “Notre Dame de Paris”. Voce graffiante e unica.

Alla chitarra Mario Manzani, compositore, autore, produttore che nella sua carriera ha collaborato con Giancarlo Bigazzi ai progetti di Marco Masini, Umberto Tozzi, Raf, Aleandro Baldi senza tralasciare le collaborazioni dirette, tra gli altri, con Gazebo e Fiorella Mannoia.

Al basso Tommaso Turini, il rock è la sua passione da sempre, ha fatto parte di diverse band, insegna a giovani che vogliono imparare a suonare il basso. Ama la musica grazie ad una insegnante che gli ha trasmesso questa passione.

Alla batteria Francesco Isola, noto musicista che ha suonato con grandi artisti italiani e internazionali. Di recente nella band che ha accompagnato Alex Britti nel tour italiano, è negli Alterpop colui che gestisce… il tempo.

Clicca qui per altre news