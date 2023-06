Louise Marshall da domani a domenica in tour per il Culturefestival

Domenica 2 luglio, infine, la formazione sarà a Gavoi, ospite della prima edizione del BeerBagia, festival dedicato all’eccellenza brassicola della Sardegna ospitato nella preziosa cornice del lago di Gusana.

Louise Marshall

Cantante e Pianista, recentemente in tour mondiale con la band di David Gilmour, componente dei mitici Pink Floyd, si è laureata in Pianoforte presso la Guildhall School of Music and Drama di Londra. Nonostante gli studi classici, da subito ha espresso il suo grande talento in diversi generi musicali, quali Jazz, Blues, Soul, Funky, R&B e anche Pop, come pianista, cantante e vocalist per diversi rinomati artisti.

La sua voce ha così stregato musicisti di fama mondiale che l’hanno voluta al loro fianco:

Robbie Williams, Bryan Ferry, Van Morrison, Bryan Adams, Paul Young, John Rutter, Seal, Tom Jones, David Gilmour e Phil Collins.

La Band, è composta da artisti eclettici che individualmente vantano collaborazioni del calibro di George Michael, Laura Pausini, Annie Lennox, Anastasia, Eric Clapton, Whitney Houston, B. B. King e Chaka Khan.

Il Festival

Nato nel 2008 il Culturefestival è una manifestazione che abbraccia tutte le Arti:

Musica, Teatro, Danza, Letteratura, Poesia, Pittura, Scultura, Ceramica, Cinema, Fotografia, Artigianato Artistico, Architettura, Ambiente. L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere la Sardegna e valorizzare i giovani nei vari ambiti artistici.

Il fondatore e direttore artistico del Culturefestival è Simone Pittau, violinista nell’orchestra del Premio Oscar Ennio Morricone dal 2002, fondatore inoltre dell’Orchestra da Camera della Sardegna. Simone Pittau ha debuttato come direttore d’orchestra a soli 30 anni con la London Symphony Orchestra; incidendo un CD presso gli Abbey Road Studios di Londra.

Patrocini

Il Culture festival vanta il patrocinio artistico di sir Colin Davis, presidente della London Symphony Orchestra sino al 2013, anno della sua scomparsa; e la presidenza onoraria del Premio Oscar Ennio Morricone scomparso nel 2020.

Con il contributo di:

Mibac, Regione autonoma della Sardegna (Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), Fondazione di Sardegna, Comuni di Sanluri, Stintino, Mogoro, Gergei, La Maddalena, Cagliari, Gavoi.

Informazioni: sardiniaproarte@gmail.com