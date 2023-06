“Lo specchio DAN” nel polo nazionale specialistico per i disturbi alimentari

Si riunisce per la prima volta a Napoli il nuovo polo sanitario nazionale specialistico per la cura dei disturbi del comportamento alimentare. Coordinato e diretto dal dott. Leonardo Mendolicchio e dai suoi più importanti collaboratori. Una realtà che mette in rete Lo Specchio DAN di Domusnovas, in Sardegna, centro residenziale e semiresidenziale di eccellenza per la cura dei DAN, che accoglie pazienti provenienti da tutta Italia, l‘Istituto Auxologico e Food For Mind Italia, che garantisce la gestione ambulatoriale dei pazienti ed é presente in 18 città italiane.

L‘occasione è il convegno “Nuove frontiere nella cura dei disturbi alimentari e l‘obesità“, organizzato congiuntamente dall‘Istituto Auxologico Italia e da Food For Mind Italia, in programma venerdì 16 giugno ‘23 dalle ore 14,00 e sabato 17 giugno ‘23 dalle ore 9,30 nella sede del Circolo Canottieri Napoli (via Molosiglio 1- Napoli).

La direzione scientifica del convegno è del dottor Leonardo Mendolicchio, direttore scientifico de Lo Specchio DAN, nonché psichiatra Responsabile Riabilitazione D.A.N. per gli adulti e per i minori, Founder e direttore scientifico della rete italiana Food For Mind e dell‘area di coordinamento dei disturbi del comportamento alimentare dell‘Istituto Auxologico Italiano.

