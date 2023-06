L’Hotel Cala di Volpe inaugura il primo Mouratoglou Tennis Center in Italia

gruppo, programmi per bambini e per famiglie in viaggio oltre a un programma a rotazione di attività sociali. Tutti gli allenatori sono stati formati e certificati utilizzando la metodologia e filosofia di coaching di Mouratoglou e sono bilingue per soddisfare le esigenze degli ospiti che viaggiano dall’estero. Negli ultimi 20 anni, la visione di Patrick Mouratoglou è stata sempre la stessa. Fornire e abbracciare il potenziale di ogni persona, indipendentemente dal suo obiettivo, ambizione o livello. Alla fine della giornata, si tratta sempre di aiutare il giocatore a migliorare il proprio livello di tennis.

MOURATOGLOU

Il Centro sportivo sarà un punto di riferimento all’avanguardia e di livello internazionale: Patrick Mouratoglou è uno dei migliori allenatori di tennis al mondo, avendo allenato, tra gli altri, atleti del calibro di Serena Williams, Stefanos Tsitsipas, Marcos Baghdatis e Simona Halep, ex numero 1 al mondo e di cui Mouratoglou è l’attuale coach.

Fin dalla sua nascita, l’Accademy Mouratoglou ha plasmato alcuni dei talenti più promettenti del tennis mondiale: come Stefanos Tsitsipas, attuale numero 4 al mondo e Holger Rune, attuale numero 5 della classifica Atp. Oltre a Alexei Popyrin e Coco Gauff.

Il Mouratoglou Tennis Center dell’Hotel Cala di Volpe seguirà gli standard di qualità e professionalità conosciuti in tutto il mondo, come accede nella prima Accademia Mouratoglou, che ha base in Costa Azzurra, incastonata tra Nizza e Cannes, un complesso di prim’ordine che si estende su 12 ettari di infrastrutture all’avanguardia. Basandosi sulla metodologia di Patrick Mouratoglou, è considerato unanimemente il centro di formazione numero uno al mondo. I migliori giocatori del tour ne hanno fatto la loro base per perfezionare il gioco e prepararsi per i tornei più importanti al mondo. La missione della Mouratoglou Academy è quella di guidare i giovani aspiranti giocatori così come i professionisti verso il raggiungimento del loro pieno potenziale.

Ogni anno l’accademia è il campo di allenamento di 4.000 tennisti e 200 studenti-atleti che ogni giorno si allenano per realizzare i propri sogni.

Patrick Mouratoglou, classe 1970, francese, è uno degli allenatori più influenti del ventunesimo secolo. Ha ottenuto 4 premi di “allenatore dell’anno” e i suoi allievi hanno vinto 10 titoli del Grande Slam, 2 medaglie olimpiche e oltre 40 giocatori sono entrati nella top 100 sotto la sua guida. La sua accademia di tennis in Costa Azzurra è considerata la migliore in Europa. Negli ultimi anni ha aperto diversi centri sportivi in tutto il mondo, che attirano oltre 5 mila appassionati ogni anno. Tutti condividono lo stesso sogno, quello di sviluppare il loro pieno potenziale nello sport. Seguendo il modello dei campioni con cui si allenano. Dal 1996, la rinomata Mouratoglou Academy in Costa Azzurra ha raccolto riconoscimenti internazionali per aver