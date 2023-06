L’esercito al Rally Italia Sardegna 2023

L’Esercito Italiano presente alla XXª Edizione del “Rally Italia Sardegna 2023” unica tappa italiana del Campionato Mondiale FIA World Rally Championship (WRC)

Olbia, 3 giugno 2023. Anche l’Esercito Italiano partecipa all’evento mondiale del FIA World Rally Championship (WRC); per la ventesima volta si svolge nell’isola dall’1 al 4 giugno 2023.

L’appuntamento dell’unica tappa italiana dell’evento automobilistico mondiale, sesta manche del Campionato del Mondo Rally FIA, organizzato dall’Automobile Club d’Italia in partnership con la Regione Sardegna, si sviluppa su un percorso di 1.170 chilometri; di cui 322 sono dedicati a 19 prove speciali. Inoltre, 74 gli equipaggi iscritti provenienti da 27 nazioni che si confronteranno nel difficile percorso di gara; partenza e traguardo presso la città di Olbia.

Nell’ambito della manifestazione sportiva, all’interno dell’area promozionale di Olbia presso la Piazza Crispi, l’Esercito Italiano ha allestito uno stand informativo/promozionale; e, in aggiunta, anche una mostra statica di mezzi e materiali in dotazione alla Forza Armata.

Il dispositivo promozionale, coordinato dal Comando Militare Esercito Sardegna, è composto da un Info-Team della Brigata “Sassari”; questa illustrerà ai giovani interessati le opportunità formative/professionali offerte dalla Forza Armata; inoltre, fornirà utili informazioni sull’iter concorsuale che dovranno affrontare gli aspiranti volontari; in particolare, con riferimento alle nuove figure professionali del Volontario in Ferma Iniziale (VFI) e del Volontario in Ferma Triennale (VFT).

La partecipazione dell’Esercito al FIA World Rally Championship – Rally Italia Sardegna2023 si concluderà domani domenica 4 giugno con l’esibizione della banda musicale della Brigata “SASSARI”; la banda quindi, allieterà il pubblico con un concerto, nei momenti precedenti la cerimonia di premiazione e intonerà l’inno d’Italia e gli inni nazionali del pilota e della casa costruttrice che si aggiudicheranno la sesta tappa del Campionato del Mondo Rally FIA.

