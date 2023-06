Legambiente & ITI “Angioj”: il premio del Prefetto agli studenti

Studenti e studentesse dell’Istituto Tecnico Industriale premiati dal Prefetto Paola Dessì per il progetto “R&R // “RICICLO e RIUSO”; rigenerati 24 PC, messi a disposizione delle scuole cittadine

Legambiente & ITI Angioj Sassari. Le studentesse e gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “Angioj” di Sassari sono stati premiati ieri in Prefettura dal prefetto Paola Dessì, questo in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica.

Un premio alla lungimiranza, al merito ma sopratutto all’impegno messo in campo nell’ambito del progetto griffato Legambiente Sassari ITI “Angioj”; ovvero, al progetto legato al ripristino di 24 pc portatili da mettere a disposizione delle scuole cittadine in piena economia circolare.

advertisement

“L’idea è di Legambiente Sassari; tuttavia, l’ente ha scelto di condividerla con la dirigenza scolastica, i referenti progettuali, il corpo docente e gli stessi ragazzi; lo scopo era mettere le competenze acquisite fra scuola e percorsi formativi specifici al servizio dello sviluppo delle competenze altrui. Per questo, ricevute le macchine in dote dall’Ispettorato del Lavoro, i nostri giovani tecnici hanno lavorato senza risparmiarsi per rimetterle a nuovo, restituirle a nuova vita e darle in dono a nuovi fruitori. In questo processo quindi, utile allo sviluppo della conoscenza e delle competenze, si attua appieno il meccanismo di economia circolare. Impegnarsi per gli altri al servizio dello stesso sviluppo. Al servizio del futuro dei ragazzi della nostra città. Grazie a loro, grazie di cuore” afferma Michele Meloni, Legambiente.

Clicca qui per altre news