Lanusei, sei nuove speciali poltrone per il Pronto soccorso

Ospedale, sei nuove speciali poltrone per il Pronto soccorso. Le nuove dotazioni sono state consegnate nei giorni scorsi al Nostra Signora della Mercede

Lanusei 14 giugno 2023 – Sei poltrone di ultima generazione che possono facilmente diventare dei comodissimi lettini, provvisti di tutti i comfort per i pazienti. Le nuove dotazioni sono arrivate nei giorni scorsi nel Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei e andranno ad implementare il parco tecnologico del nosocomio ogliastrino.

«Si tratta del modello più moderno dal punto di vista tecnologico presente sul mercato – ha spiegato Oreste Basso, direttore del pronto soccorso del N.S. della Mercede – la caratteristica principale di queste poltrone è che è possibile regolarle facilmente in tutte le inclinazioni possibili, sino a farle diventare dei veri e propri lettini».

Le nuove poltrone sono completamente elettriche e si controllano in modo semplice con un telecomando. Sono dotate di batterie ricaricabili ed hanno la caratteristica di essere facilmente lavabili. Una di esse è di tipo “bariatrico”, ossia, concepita per i pazienti con eccedenza ponderale.

«Le abbiamo scelte anche per la loro leggerezza che consente grande facilità negli spostamenti; continua Basso; inoltre, possono essere integrate in un secondo momento da altri accessori, come tavolini laterali, deflussori per le flebo, e altra strumentazione, come un monitor multiparametrico, un elettrocardiografo o una pompa di infusione».

L’arrivo delle sei poltrone rappresenta un ulteriore step nel processo di ammodernamento del parco tecnologico del Nostra Signora della Mercede che tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 ha visto arrivare dei nuovi strumenti in diversi reparti. Un percorso destinato a proseguire anche in futuro: per i prossimi mesi sono previsti gli arrivi di una Tac e di una risonanza magnetica.

