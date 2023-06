Lansky pubblica “Audi Sport”

Lansky pubblica, su tutte le piattaforme digitali da venerdì 30 giugno, AUDI SPORT, un nuovo tassello del suo percorso artistico in questo 2023.

A circa sei mesi dall’ultima release, “Sangue Freddo”, pubblicata durante lo scorso gennaio e accompagnata dal cliccatissimo videoclip ufficiale su YouTube, l’apprezzato artista siciliano torna con un nuovo trascinante inedito.

“Audi sport” si presenta come uno storytelling che ripercorre il vissuto dell’artista attraverso una narrazione dall’attitudine street e dalla poetica ispirata. Un quadro che lascia emergere i principi e la scala valoriale di Lansky, che restituisce la prospettiva della realtà dell’artista. Descrive anche, senza filtri, il contesto in cui è cresciuto.

Sulle curatissime sonorità dal sapore made in USA della produzione, firmata da Tempoxso, Lansky riesce a trasmettere una wave dalle influenze west coast ma dall’estetica e dal carattere fortemente italiano. Una nuova ed interessante proposta nel panorama urban tra le release in uscita in questo inizio di stagione estiva.

“Audi sport”, grazie al suo videoclip ufficiale, scritto dallo stesso Lansky e diretto da Vincenzo Monte, che rappresenta un vero e proprio cortometraggio dal look and feel particolarmente cinematografico ed immersivo. Trasporta immediatamente l’ascoltatore all’interno del suggestivo immaginario dell’artista.

L’artista siciliano rivela, così, nuovi aspetti del suo passato che hanno contribuito a formare la sua mentalità e che influenzano il suo approccio alla realtà che lo circonda. Un nuovo episodio, finemente realizzato, di questa fase iniziale del progetto discografico di Lansky che, già dal suo esordio, ha ricevuto un’ottima accoglienza da parte del pubblico e da numerosi appassionati del genere.

“Audi sport” è stato registrato presso il Palm Town Studio, mentre mix e master del progetto sono a cura di Patrick “Wave”Carinci.

Il videoclip ufficiale del brano, scritto dallo stesso Lansky e diretto da Vincenzo Monte , è online su YouTube dalle ore 14 di venerdì 30 giugno.

CREDITS

Artista: Lansky

Produzione: Tempoxso

Videoclip directed by: Lansky e Alessio Saporita

Operator/DOP: Vincenzo Monte, Lansky

Script: Lansky

BIO

Lansky, al secolo Achille Luca Ioppolo, è un artista siciliano classe 2001. Fin da giovanissimo si interessa alla musica e scopre la sua grande predisposizione per il canto e per la scrittura. Questa passione si rivela centrale durante la sua crescita in un contesto complicato e senza grandi opportunità. Nel 2020 pubblica il suo brano d’esordio, “Silenzio” in collaborazione con Stefy Evita, che totalizza 30mila stream. Seguono gli eccellenti risultati del singolo, “Mai Più”, pubblicato l’anno successivo e che raggiunge 300mila stream. Tra le esperienze dell’artista, ricordiamo, inoltre, anche la sua collaborazione con Rico Mendosa nel brano “Grammi” e le sue aperture ai live di Luchè e di Sercho.

