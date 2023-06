La Verità all’improvviso, lo spettacolo dal libro di Paolo Vanacore

Teatro Tor Bella Monaca Foyer. Rassegna UILT Lazio 2023 – Ferro e Fuoco APS presenta La Verità all’improvviso. Tre racconti di Paolo Vanacore, Adattamento di Alessandra Ferro, Regia di Sabrina Pistilli. Dall’omonimo libro di Paolo Vanacore con Simone Destrero, Lucilla Di Pasquale, Maria Adelaide Terribili, Alessandra Ferro giovedì 15 giugno ore 19

Lo spettacolo, arricchito dalle musiche originali suonate al piano dal Maestro Alessandro Panatteri, prende vita dall’omonimo libro di Paolo Vanacore. Storie di donne bambine, mogli, madri e figlie nella periferia romana degli anni Ottanta del secolo scorso, durante l’abusivismo edilizio, le occupazioni, gli straripamenti del Tevere, dove il cemento impedisce la vista del cielo, dove il sogno è un grande prato di margherite. Dieci racconti in cui sono le donne in prima persona a parlare, a confabulare tra loro, strette strette, sull’autobus che le conduce nel vicino quartiere dei ricchi, dove fanno le pulizie, oppure alla scoperta della città, quella vera, che non hanno mai visto da vicino.

Il libro:

“La verità arriva all’improvviso. Dieci racconti di donne romane”.

di Paolo Vanacore (Autore)

Tempesta Editore, 2023

Storie di donne bambine, mogli, madri e figlie nella periferia romana degli anni Ottanta del secolo scorso, durante l’abusivismo edilizio, le occupazioni, gli straripamenti del Tevere, dove il cemento impedisce la vista del cielo, dove il sogno è un grande prato di margherite. Dieci racconti in cui sono le donne in prima persona a parlare, a confabulare tra loro, strette strette, sull’autobus che le conduce nel vicino quartiere dei ricchi, dove fanno le pulizie, oppure alla scoperta della città, quella vera, che non hanno mai visto da vicino. “Un libro onesto, dritto, elegantemente cumulativo, di grande valore antropologico, che solleva le sue protagoniste da ogni abominio commesso, salva la vita di ciascuna.” Sandro Bonvissuto

L’autore: Paolo Vanacore

Paolo Vanacore, autore e regista, napoletano, vive a Roma, è laureato in Storia del Teatro. Nel 2006 il saggio “Gennaro Pasquariello, attore e cantante di varietà” vince il Premio Nazionale Studio 12 nella Sezione Teatro. Nel 2006 il racconto “Che vuole Marta?” viene inserito nell’antologia di racconti “Men on Men vol.5” per Mondadori curata da Daniele Scalise. Nel 2008 pubblica la raccolta di racconti “Donne Romane, storie al margine sotto l’argine” (Edilet, prefazione di Roberto Cotroneo); un ritratto della periferia romana degli anni 70’-’80 dal punto di vista femminile; di alcuni dei racconti presenti nel libro cura la successiva messa in scena (adattamento teatrale e regia). Nel 2011 pubblica “Piccoli quadri romani” (Edilet, prefazione di Edoardo Sala, nota di Mario Scaccia) dieci corti teatrali in dialetto romanesco).

Nel 2014 per Tempesta Editore pubblica “Mi batte forte il cuore” una fiaba per bambini sul tema dell’omogenitorialità e nel 2015 il romanzo “Vite a buon mercato” scritto con Silvia Mobili e Romeo Vernazza. Il romanzo nel 2017 “L’ultimo salto del canguro” (Castelvecchi, prefazione di Andrea Carraro). Nel 2018 torna alla fiaba per bambini con “Il canto degli alberi” in cui racconta la nascita dei violini stradivari (Sillabe Editore). Sempre nel 2018 pubblica per Lilit Books il romanzo breve “La vera storia di Rosy D’Altavilla” (prefazione di Nicola Fano) tratto da un suo fortunato spettacolo teatrale. Ha frequentato la scuola di scrittura Omero.