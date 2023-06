La Sicilia di Kaballà e l’Africa della cantante Claudia Masika domani sera a Portoscuso (Sud Sardegna)

Dalla Sicilia del compositore e cantautore Pippo Rinaldi, in arte Kaballà , all’Africa della cantante keniota Claudia Masika e delle percussioni dello svizzero Willi Hauenstein ; si snoderà lungo queste coordinate ideali la serata musicale di domani (giovedì 22) a Portoscuso per la rassegna di concerti che fa da corollario ai seminari di canto e musica popolare di Mare e Miniere , in corso da martedì e fino a domenica nel paese costiero del Sud Sardegna.

A salire per primo sul palco allestito nell’antica tonnara di Su Pranu, alle 21.30, sarà il siciliano Kaballà , affiancato dal pianista Antonio Vasta e dell’Orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere, formazione a geometria variabile composta perlopiù da musicisti-docenti dei seminari:

in questo caso Mauro Palmas alla mandola, Marcello Peghin alla chitarra e Silvano Lobina al basso, con Marco Argiolas ai clarinetti e sassofoni.

Lo spettacolo si presenta come un omaggio del compositore e cantautore siciliano alla sua terra attraverso le sue canzoni, ma anche con letture di brani della più alta letteratura isolana.

La Sicilia nella narrativa italiana del Novecento non è solo un tema, ma una realtà storica, geografica e culturale che esprime una sua specificità:

i romanzi di Verga, Capuana, De Roberto sono espressione di questa sicilianità che trova continuità ed è parte vitale nelle opere successive di Pirandello, Tomasi di Lampedusa, Vittorini, Brancati, fino a Bufalino, Sciascia e Consolo.

Il mondo contadino, il lavoro nelle miniere, l’ambiente borghese, i fasti e le decadenze, sono tutti elementi di un mondo che si relaziona strettamente con l’ambiente circostante: il clima, il paesaggio arido o lussureggiante, le architetture barocche e le povere case di campagna. Il viaggio immaginario di Pippo Rinaldi, in arte Kaballà , nella sua Sicilia della memoria celebra tutto questo con l’intensità della musica e delle parole nate dal grande amore per la cultura della sua terra.

Seconda parte della serata

La seconda parte della serata vedrà invece al centro dei riflettori Claudia Masika e Willi Hauenstein , anche loro accompagnati dall’Orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere. Artista poliedrica, la cantante keniota è anche pittrice, cuoca e stilista di moda per il suo marchio Masikaart: tutte attività in cui è riconoscibile l’ispirazione alla sua terra d’origine.

Ma non solo: con la sua fondazione Hofogi, Claudia Masika aiuta le giovani donne in Kenya a ottenere una formazione professionale. Il suo talento canoro è stato riconosciuto in tenera età per prima dalla nonna: è da lei che Claudia Masika ha imparato la magia del canto tradizionale nella lingua dei Luo.

Nella sua adolescenza ha iniziato a mescolare canzoni tradizionali con suoni moderni dando forma a un’emozionante afro-fusion. Dopo i suoi primi successi in classifica in Kenya, ha deciso di continuare la sua carriera in Europa: ora vive in Svizzera e si è affermata insieme alla sua band multinazionale tenendo molti concerti e festival. Sul palco, Claudia Masika è una performer dinamica, capace di catturare il pubblico con il suo carisma, tanta energia positiva e grandi canzoni.

Willi Hauenstein , col quale tiene in questi giorni un corso di canto e percussioni africane ai seminari di Mare e Miniere, si è formato come batterista e percussionista dal 1989 con Eric Asante, Mustapha Tettey Addy, Lartey Larko, Kofi Missiso, Ardyfio Okoe (tutti del Ghana) e Gabi Guedes (Brasile), approfondendo negli anni successivi, attraverso frequenti viaggi in Ghana, la conoscenza delle percussioni in quella terra. Fondatore, nel 1995, della scuola Afropercussion, come musicista suona diversi stili: afro, gospel, soul, funk, rumba flamenca e musica brasiliana.

Informazioni

La serata, come sempre, è aperta al pubblico con ingresso gratuito. Per informazioni: mareminiere@gmail.com .

I seminari e i concerti di Mare e Miniere sono organizzati dall’associazione culturale Elenaledda Vox con il contributo dell’ Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna , della Fondazione di Sardegna e del Comune di Portoscuso , con la collaborazione di Corsica Sardinia Ferries , rete italiana World Music , e la media partnership di Blogfoolk .

I concerti

Portoscuso, tonnara Su Pranu (ingresso gratuito)

Martedì 20 giugno, ore 21.30

“Rade” di e con Paolo Angeli

Gianni Denanni e Daniele Giallara con Nino Manca (chitarra) e Graziano Caddeo (fisarmonica) (canti a chiterra)

Mercoledì 21 giugno, ore 21.30

“La via del pepe”, i mercati del Mediterraneo

Di Massimo Carlotto – testi delle canzoni di Maria Gabriela Ledda

Con Simonetta Soro (voce narrante), Elena Ledda (voce), Mauro Palmas (liuto cantabile), Marcello Peghin (chitarra), Silvano Lobina (basso), Marco Argiolas (clarinetto)

Giovedì 22 giugno, ore 21.30

Kaballà con Antonio Vasta e l’Orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere

Claudia Masika con Willi Hauenstein e l’Orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere

Venerdì 23 giugno, ore 21.30

Manu Théron e Damien Toumi (musica occitana)

“La giusta distanza” di Riccardo Tesi e l’Orchestra Poco Stabile di Mare e Miniere

Sabato 24 giugno, ore 21.30

Concerto degli allievi del laboratorio “Musiche dal Mondo” diretto da Giulia Cavicchioni

Anteprima del docufilm di Mare e Miniere

Domenica 25 giugno, ore 21.30

Concerto finale dei seminari