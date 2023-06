La Scatola del Tempo, Arzachena: prossime iniziative

L’associazione La Scatola del Tempo annuncia i prossimi eventi ad Arzachena organizzati per la stagione estiva 2023

La Scatola del Tempo, di concerto con il Comune di Arzachena, la Parrocchia Santa Maria della Neve, l’agenzia di comunicazione SMS, ha in serbo diverse novità per il centro storico di Arzachena per la stagione estiva 2023.

Programma del 15 Giugno

Si inizierà giovedì 15 giugno (alle ore 19) con l’inaugurazione della mostra fotografica IL SENTIERO DEGLI STAZZI curata dal fotografo Giuseppe Contini. Le foto saranno esposte, per tutta l’estate, in un luogo speciale quale il MUSEO DEL PANE.

Programma 16 Giugno

Si prosegue il giorno successivo (venerdì 16 giugno), all’interno dell’ex “carnaio dei pastori”, oggi chiesa di San Pietro. L’inizio è previsto alle ore 19 con l’inaugurazione di una sorprendente mostra-retrospettiva dal titolo IL GIORNO PRIMA. La mostra sarà dedicata a due “involontari eroi del nostro tempo” (fine anni ’50) quali Giovanni Filigheddu Melaiu e Saverio De Michele. Sempre all’interno dello stesso edificio, i visitatori potranno scoprire e ammirare l’ultima straordinaria composizione artistica degli INFIORATORI ARZACHENESI che si sono cimentati in una emozionante OPERA D’ARTE (realizzata interamente con del sale marino colorato) raffigurante “L’ANTICA VILLA MEDIEVALE DI ARSEGUEN”.

Arzachena experience del 17 giugno

La mattina successiva, Sabato 17 giugno, alle ore 10,15, partirà l’iniziativa gratuita (come tutte le nostre iniziative…) denominata ARZACHENA EXPERIENCE. Attività che verrà riproposta ogni sabato mattina fino al 2 di settembre. Si tratta di un TREKKING URBANO: una semplice passeggiata “assistita” dalla nostra associazione, che farà scoprire i luoghi identitari più importanti del centro storico di Arzachena attraverso una narrazione semplice che farà scoprire la storia più profonda del territorio arzachenese. Questa iniziativa si terrà, per la prima volta in 3 lingue: italiano, inglese e gallurese

