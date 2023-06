La Sardegna al 34esimo Festival del Giovani “Gian Antonio Romanini” alla Schiranna di Varese

Olbia, 29 giugno 2023. Alla Schiranna di Varese si preannuncia un fine settimana di grande divertimento, giochi e ovviamente canottaggio. Da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio 2023 Allievi e Cadetti di tutta Italia scenderanno in acqua alla 34esima edizione del Festival dei Giovani “Gian Antonio Romanini”, la storica tre giorni remiera dedicata ai piccoli grandi atleti. Tra i 2200 vogatori di quest’anno, saranno presenti oltre 40 atleti di cinque società sarde (Circolo Canottieri Olbia, Circolo Canottieri G. Sannio Bosa, Canottieri Tula, Canottieri Ichnusa e Circolo Nautico Oristano). Si parte venerdì mattina con le prime regate e assegnazioni di medaglie nelle specialità del singolo, 7,20, doppio e due senza; un’edizione spettacolare e piena di sorprese ci aspetta alla Schiranna di Varese.

advertisement

La Sardegna al 34esimo Festival del Giovani “Gian Antonio Romanini” alla Schiranna di Varese

Quest’anno, il FdG 2023 sarà anche il momento della Fase Nazionale di #StudiEremoinFamiglia, il progetto della Federazione Italiana Canottaggio finanziato da Sport e Salute, nato con l’obiettivo di avvicinare, attraverso gli istituti scolastici, studenti, insegnanti e famigliari alla pratica dello sport del remo e, con essa, alla diffusione dei suoi importanti valori, quali disciplina, rispetto dell’ambiente, delle regole e degli altri, sana competizione, resilienza. Alla fase nazionale del progetto FIC/Sport e Salute #StudiEremoinFamiglia a Varese, prenderanno parte equipaggi provenienti da sei regioni tra cui la Sardegna. Ad aderire al progetto scolastico sono state la Canottieri Tula, il Circolo Canottieri Olbia e il Circolo Canottieri G.Sannio Bosa, che saranno presenti alla Fase finale alla Schiranna.

L’evento avrà poi un sapore ancora più speciale: saranno infatti celebrati anche i 135 anni della Federazione Italiana Canottaggio e per questo tutti gli atleti che saliranno sul podio saranno premiati con una speciale medaglia, a tiratura limitata, che ricorderà la ricorrenza. Ma c’è di più; in occasione dei festeggiamenti federali è stato indetto il Contest “135 anni e…poi!” che caratterizzerà le tre giornate del Festival. Tutti potranno partecipare, atleti, dirigenti, tecnici e spettatori, basta presentarsi nell’area in cui è presente il Contest e rispondere a una delle domande che sono state pubblicizzate sul sito federale. Chi risponderà esattamente potrà ricevere un premio.

Non ci resta, dunque, che attendere l’inizio delle regate e del divertimento.