Tra realtà e invenzione, il romanzo edito Alcatraz Edizioni ricostruisce la vita, le azioni, i pensieri e gli ideali politici del giornalista e scrittore milanese. La parola all’autrice, protagonista giovedì 29 giugno, alle 19.00, al Foyer del Teatro Massimo di Cagliari. Dialogherà con lei Giacomo Casti. L’appuntamento è sotto le insegne di Legger_ezza/Promozione della Lettura del CeDAC Sardegna (in collaborazione con la Libreria Edumondo). Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Viaggio nella storia del Novecento, tra guerre e rivoluzioni, per offrire il ritratto di un giornalista e scrittore engagé, ex partigiano e testimone di eventi cruciali: s’intitola “La parte della memoria – Storia privata di Saverio Tutino” il romanzo d’esordio di Stefania Marongiu, pubblicato nel 2023 da Alcatraz Edizioni e inserito nella collana Labirinti.

L’autrice ripercorre la vita intensa di un combattente della Resistenza (poi iscrittosi al Partito Comunista Italiano), collaboratore de Il Politecnico di Elio Vittorini e di Vie Nuove e corrispondente per L’Unità dalla Cina di Mao Tse Tung, dalla Francia (durante la Guerra d’Algeria) e dalla Cuba di Castro e Che Guevara.

Saverio Tutino: il giornalista che conobbe e raccontò i diversi volti del potere

Nel corso del XX secolo, dominato dalla contrapposizione tra le grandi ideologie politiche, divenne difficile non schierarsi e non prendere posizione: per lo studente universitario formatosi nelle file della Resistenza (durante il regime fascista fuggì in Svizzera per evitare di finire sotto le armi: tale decisione culminò nell’adesione alla lotta partigiana), al termine della seconda guerra mondiale risultò quasi inevitabile, in un percorso di acquisizione di una propria coscienza politica e una propria visione del mondo, prendere la tessera del PCI.

Stefania Marongiu, convivendo con la “paura di non trovare le parole”, insegue l’uomo Saverio: un personaggio irrequieto, risucchiato dal gorgo della Storia e alla perenne ricerca del suo posto nel mondo.

L’autrice disegna un ritratto, personalissimo, del protagonista. Un affresco frutto di un certosino lavoro di studio, di ricerca e di approfondimento. Parallelamente dà spazio alla fantasia e ricrea, per sé e per i lettori, l’immagine cangiante di un uomo, un intellettuale, un giornalista e scrittore.

Stefania Marongiu, brevi cenni biografici

Stefania Marongiu, classe ’87, è nata e vive a Cagliari. Insegna Geografia nelle scuole superiori. Alcuni suoi racconti sono apparsi su “Morel. Voci dall’isola”, “Racconti dal crocevia” ed “Eccetera Magazine”.

È stata finalista al Premio Zeno 2021, sezione Racconti Lunghi. “La parte della memoria” è il suo primo romanzo. Tale opera ha preso forma durante i laboratori di scrittura svolti presso La Scuola del Libro.

