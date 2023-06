La Motovedetta CP 306 della Guardia Costiera rientra a La Maddalena dopo la Missione svolta a Lampedusa

Nel tardo pomeriggio di ieri la Motovedetta Search and Rescue CP 306 della Capitaneria di Porto di La Maddalena ha fatto rientro nel Porto dell’Isola dopo due mesi di Missione trascorsi nelle acque prospicienti l’Isola di Lampedusa; avendo percorso circa 2.500 miglia nautiche in assetto operativo alle dirette dipendenze della Settima Squadriglia Navale del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera; nell’ambito dell’operazione internazionale di pattugliamento congiunto per la vigilanza sui flussi migratori e per la sorveglianza della sicurezza marittima.

La Motovedetta, –

il cui equipaggio è composto da cinque uomini tutti maddalenini, al Comando del Luogotenente Giuliano FADDA, –

tornerà così ad essere impiegata nell’ambito delle ordinarie attività istituzionali della Guardia Costiera:

per la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell’ambiente marino nelle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di La Maddalena; altamente frequentate dalle Comunità locali e dai turisti durante la stagione estiva.

Il Sindaco della Città di La Maddalena Fabio LAI ed il Capo del Compartimento Marittimo Capitano di Fregata (CP) Renato SIGNORINI hanno salutato e ringraziato tutto l’Equipaggio della Motovedetta CP 306:

per il complesso ed intenso lavoro svolto nel Mar Mediterraneo nel corso della Missione a Lampedusa; per la passione e l’impegno profuso a tutela della vita umana in mare.

In caso di emergenza in mare, chiamare il Numero Blu della Guardia Costiera 1530

