La magia del Finger’s Style ritorna in Costa Smeralda: riapre la terrazza più esclusiva di Porto Cervo 

Porto Cervo, giugno 2023. Riflettori puntati su uno dei ristoranti più chic della Costa Smeralda: il Finger’s Porto Cervo riapre i battenti per la stagione estiva. Mare da favola, clima mite e vita mondana, la Costa Smeralda è uno degli angoli di mare più affascinanti del Mediterraneo; meta ideale per chi vuole vivere un’esperienza unica in un paradiso esclusivo. Dal 2009 a rendere la stagione estiva ancora più indimenticabile ci pensa lo spin-off estivo del luxury restaurant giapponese nato a Milano più di 20 anni fa.

Situato nella Promenade du Port, l’elegante passeggiata che si snoda fra gallerie d’arte e design, boutique, concept store e locali alla moda, Finger’s Porto Cervo è il posto perfetto per vivere una serata unica coccolati dalla raffinata cucina giapponese di Finger’s.

Il servizio e l’ambiente elegante del ristorante creano la cornice perfetta per accompagnare i classici dello chef: dalle Tartare Finger’s ai Sashimi, dai Carpacci Okabe, alle Tempura, alla ricca proposta di rolls, maki, uramaki, gunkan e nigiri. Ma a conquistare il pubblico della Costa Smeralda sono anche i ricercati dettagli che si ritrovano nei piatti. Ne è un esempio il Tris Temari Gold di tonno, salmone e ricciola che, come suggerisce il nome, è impreziosito da sottili fogli d’oro.

Lo stile Finger’s non è solo ciò che contraddistingue la proposta di cucina giapponese creativa, ma è un insieme di ingredienti che ben si sposano con l’atmosfera della Costa Smeralda. Finger’s è divertimento, è stare insieme accompagnati da cibo di alto livello, buon bere e anche buona musica.

Il legame con la Sardegna è molto forte per il ristorante. Da diversi anni, infatti, chef Roberto Okabe rappresenta il Giappone al Girotonno, la grande kermesse internazionale che ogni anno anima il paesino sardo di Carloforte coinvolgendo gastronomi, chef di fama internazionale ed esperti di cucina del tonno. All’edizione 2023, conclusasi il 4 giugno, Roberto Okabe ha ottenuto il secondo posto grazie alla sua creazione:

Maguro tataki Okabe style, un ventaglio di tonno con rapa bianca grattugiata, wasabi fresco e perle di buccia di mandarino giapponese al ponzu.

Delivery & catering anche sugli yacht

Per tutta la stagione estiva, la cucina di Finger’s sale in barca. Anche quest’anno, infatti, Finger’s Porto Cervo ha attivato il servizio di yatch catering & delivery per cene ed eventi privati sia in mezzo alle acque cristalline della costa che a domicilio. Il servizio di alto livello, la qualità degli ingredienti e la creatività della cucina del Finger’s sono i fattori determinanti che hanno valso al ristorante l’inserimento nella Guida Michelin dal 2017.

La mixology firmata Finger’s style

L’arte della mixology in un cocktail vista mare. Nella splendida terrazza affacciata sul Porto Vecchio, la cena a luci soffuse del Finger’s si accompagna a una sofisticata drink list. La cura sapiente degli abbinamenti e gli standard di eccellenza della proposta beverage del ristorante hanno reso Finger’s Porto Cervo un punto di riferimento per turisti e habitué della Costa Smeralda. La meta perfetta per assaporare signature cocktail sempre diversi, capaci di esaltare l’anima giapponese del ristorante, come l’Ewya a base di gin KI NO BI, zenzero fresco, licis, sour e bergamotto. Assolutamente da provare l’Honshu Mary che si differenzia dal classico bloody mary per la vodka aromatizzata allo shiso, worcestershire souce e wasabi. La buona musica non manca mai. Ogni sera dopo cena l’atmosfera si accende sulle note dei DJ set più in voga dell’Isola.

La collaborazione con gin KI NO BI

Quest’anno Finger’s ha scelto un compagno di avventura degno di nota: il gin KI NO BI con il quale ha sottoscritto una collaborazione che durerà per tutto il 2023. Spirito e tradizione giapponese, ma anche condivisione degli stessi valori e principi sono gli elementi che accomunano i luxury japanese restaurant di Finger’s con il particolare brand di gin che viene distillato, blendato e imbottigliato a Kyoto, nella nuova 京都蒸溜所 The Kyoto Distillery. La collaborazione prevede un restyling degli ambienti che si sposa perfettamente con il Finger’s style, esaltando la natura, lo stile e l’eleganza tipici del Sol Levante.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il ristorante oppure prenotare direttamente dal sito