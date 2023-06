La Fondazione Siotto partecipa alla Queeresima con un doppio appuntamento

Doppio appuntamento domani 8 giugno alla Fondazione Siotto in via dei Genovesi 114, a Cagliari.

Entrambi gli appuntamenti avranno un tema unico. Racconteranno infatti una giornata storica: il primo Sarajevo Pride, nonché primo in tutta la Bosnia-Erzegovina, che si è svolto l’8 settembre 2019.

L’evento è stato considerato come manifestazione ad alto rischio a causa delle minacce dei gruppi conservatori e religiosi di destra.

Il corteo infatti venne scortato da massicce pattuglie di poliziotti. I manifestanti, partendo dalla Fiamma Eterna, attraversarono la via principale della città intitolata al Maresciallo Tito verso il Parlamento sotto il grido “Ima izac’!” (Voglio uscire!). Un grido di proclamazione e di libertà pronunciato da oltre 3000 persone, tra diplomatici esteri, politici e personaggi di spicco.

Si inizia dunque alle ore 18 con la proiezione del film Let There Be Colour. Prodotto e diretto dal regista bosniaco Ado Hasanović.

Questo film cattura l’atmosfera che ha preceduto questo momento storico. Il film verrà proiettato in lingua originale con i sottotitoli in italiano.

Sarà presente il regista. Dopo la proiezione seguirà il dibattito.

A seguire “Ima izać!”. Mostra fotografica di Alice Deledda sulla giornata del Pride di Sarajevo 2019.

Le fotografie documentano quella giornata indimenticabile. Con un contributo testuale del regista Ado Hasanović.

La mostra sarà visitabile fino al 25 giugno. Dal giovedì alla domenica, dalle ore 19 alle ore 21.

L’inaugurazione è prevista giovedì 8 giugno alle ore 19.

Ingresso libero.

La mostra è stata realizzata con il contributo della Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura. E con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna. Infine anche con il Servizio Cultura del Comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna.



Programma completo qui: Gli eventi rientrano nella Queersima, la rassegna di eventi coordinati dall’ Associazione Arc , che precedono il Sardegna Pride, in programma il 24 giugno a Cagliari.Programma completo qui: https://www.associazionearc.eu/queeresima/

Ado Hasanović è un regista bosniaco con base a Roma. È stato direttore artistico del Srebrenica Short Film Festival, è inoltre l’attuale direttore artistico del festival di cortometraggi “Passaggi d’Autore – Intrecci Mediterranei” a Sant’Antioco.

Dopo la Sarajevo Film Academy ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, specializzandosi in regia. Con i suoi lavori “The Angel of Srebrenica”, “Blue Viking in Sarajevo”, “Mum” e “Pink Elephant” ha partecipato a festival in tutto il mondo. Ha anche vinto numerosi premi internazionali.

Alice Deledda laureata in Beni culturali, è attualmente progettista e operatrice culturale alla Fondazione Siotto e curatrice dello spazio espositivo dell’istituto, la Galleria Siotto.

La fotografia è stata la sua prima passione artistica, seguita dal cinema e dallo studio dell’arte contemporanea. “Ima Izać!” è la sua prima mostra, sviluppata a partire dalla sua documentazione fotografica durante la marcia del Pride a Sarajevo 2019.