La chitarra di Ricky Portera venerdì al bagno Wanda

Tornano il 23 giugno i live del “King on the Beach Music Festival”, la rassegna musicale di Cesenatico Ponente. Sul palco il celebre artista siciliano affiancato da Leonardo Caligiuri (Tastiere), Chicco Capiozzo (Batteria e Percussioni) e Cico Cicognani (Basso)

Dopo lo straordinario successo del “Soul Devil featuring Kenneth Bailey” (bagno Wanda sold-out e vibrazioni uniche in riva al mare), tornano venerdì prossimo 23 giugno i concerti live del “King on the Beach Music Festival”, la rassegna diretta da Chicco Capiozzo.

Sotto le stelle di Cesenatico Ponente si rinnova un progetto musicale di formidabile livello con quattro nomi di grido. Ricky Portera (Chitarra e Voce), Leonardo Caligiuri (Tastiere), Chicco Capiozzo (Batteria e Percussioni) e Cico Cicognani (Basso).

Prima del concerto, il “King on the beach” proporrà una ricca selezione di aperitivi; a seguire, la sua cena sotto le stelle a base di risotto di mare e fritto del King (Info 3270106194).

Poi spazio alla musica live con un quartetto di grande censo artistico capitanato da Ricky Portera; ex Club72 e fondatore, assieme a Gaetano Curreri, dei mitici Stadio.

Ibanez

Con la sue chitarre Ibanez, l’artista siciliano si è esibito in questi anni al fianco di mostri sacri della musica italiana come Lucio Dalla (con cui collabora nel 2016 all’uscita del CD “Una sera con Lucio”), Ron, Eugenio Finardi, Loredana Bertè, Nek e Samuele Bersani.

Nel 1996 partecipa al Festival di Sanremo al fianco di Paola Turci per il brano “Volo così”, mentre nel 2006 collabora con Anna Tatangelo per la canzone “Essere una donna”.

Ricky Portera

Insieme ai “Custodie Cautelari”, Ricky Portera è protagonista di un tour con sei chitarristi italiani da cui nasce un Cd live dal titolo “La notte delle chitarre”. Dopo aver partecipato nel 2010 come solista al disco “Piano Car” del compositore minimalista Stefano Ianne, affiancandolo nel tour di promozione dell’album, sempre in quello stesso anno fa parte del GIG “Genuine Italian Guitars” insieme a Luca Colombo, Maurizio Vercon e Peppe Scarciglia. Esce nel 2014, invece, il CD “Fottili”, una produzione discografica di Beppe Aleo per Videoradio, che vanta contributi di artisti come Gaetano Curreri, Pino Scotto, Pierdavide Carone, Luca Madonia e altri.

A completare la line-up del concerto l’idolo di casa Chicco Capiozzo, compositore e batterista versatile che si inserisce con disinvoltura nei diversi generi musicali con personalità sempre riconoscibili. Già autore di diversi dischi come leader e come session man, anche Capiozzo ha suonato con i grandi big della musica.

Leo Caligini

E lo stesso vale per Leo Caligini (piano /tastiere/fluato), cofondatore degli Altare Thotemico con cui incide due album (MaRaCash Records) e collaboratore di artisti di altissimo livello come Claudio Baglioni, Enrico Rava, Jimmy Owens, Gianni Cazzola, Stefano Di Battista, Flavio Boltro, Carlo Atti, Ellade Bandini, Tony Esposito e molti altri.

Al basso, infine, Cico Cicognani, artista sublime che ha collaborato con stelle internazionali come Whitney Houston, Randy Crawford; ma anche Shaggy, Donna McGhee, Scott Henderson, Steve Gadd; Laura Pausini, Marvin smith Smith, Jesto Funk, Gigi Cifarelli e molti altri.

