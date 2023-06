La bella stagione 2023-Le proposte dell’associazione Sardi Gramsci di Torino per i centri estivi

A Torino l’associazione Sardi Gramsci organizza i centri estivi nel progetto “2023 Un’estate insieme”, presentando diverse proposte rivolte ai più piccoli

Hanno preso il via, nei locali dell’Associazione dei sardi in Torino

“A.Gramsci”,i laboratori della “La Bella Stagione”. L’iniziativa è

infatti parte di “2023 Un’estate insieme”, modello d’intervento integrato

sviluppato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo insieme alla Città

di Torino. All’iniziativa hanno anche collaborato la Fondazione Ufficio Pio, la Fondazione per la Scuola, il Consorzio Xkè? ZeroTredici e Abbonamento Musei. Il progetto punta in particolare ad offrire alle bambine, ai bambini e agli adolescenti torinesi tantissime opportunità ricreative ed educative nelle settimane estive. Le iniziative saranno volte soprattutto a promuovere il loro benessere e stimolare la loro voglia di imparare, conoscere e di socializzare.

L’Associazione Sardi Gramsci propone soprattutto due incontri inseriti nel palinsesto delle iniziative tra l’estate l’autunno. Tali momenti offriranno infatti la possibilità ai bambini e alle bambine dai 6 ai 10 anni di partecipare gratuitamente ad un laboratorio di manipolazione dell’argilla e pasta di sale tenuto dall’artista Stefania Spanedda e ad un altro di propedeutica teatrale condotto dall’attrice Chiara Porcu.

advertisement

Per altre notizie di attualità clicca qui.