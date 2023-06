Kristian Cellini riceve il Premio Anna Magnani 2023

Grande serata a Roma presso la Casa del Cinema per il Premio Anna Magnani 2023 organizzato da Francesca Piggianelli. Ha ricevuto un riconoscimento speciale anche Kristian Cellini.

La kermesse giunta alla IX Edizione è celebrazione da parte del cinema italiano della grande attrice italiana, Anna Magnani. Ha avuto un’impareggiabile carriera teatrale e cinematografica nazionale ed internazionale. Culminata con l’Oscar vinto oltre 62 anni fa per l’interpretazione di Serafina Delle Rose nel film “The Rose Tattoo” (La Rosa Tatuata) di Daniel Mann. Un omaggio anche ai cinquanta anni dalla sua scomparsa.

Anna Magnani è stata la prima attrice italiana a vincere l’ambito premio. Ancora oggi è l’unica ad averlo vinto per l’interpretazione in un film americano recitato in lingua inglese.

Il premio Anna Magnani è la più importante manifestazione internazionale dedicata alla memoria della Magnani con la proclamazione vincitori della “IX edizione premio Anna Magnani” organizzato e diretto da Francesca Piggianelli.

Patrocinato dalla Regione Lazio e Direzione SIAE. E con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, del Centro Sperimentale di Cinematografia. E anche con il supporto di Roma Lazio Film Commission e Panalight.

Un premio che viene assegnato agli artisti, registi, personaggi del cinema, musica, tv, giornalismo, teatro, maestranze più autorevoli e nuovi talenti. Tra quelli di quest’anno spicca la presenza di Kristian Cellini. Premiato per la sua eccezionale carriera di coreografo e per aver quest’anno portato sul piccolo schermo le coreografie di Renato Zero nello spettacolo registrato nella cornice unica del Circo Massimo e nell’ultimo tour sold out. Nel corso della sua carriera prima di ballerino e poi di coreografo ha avuto modo di collaborare con i più grandi artisti del mondo: Andrea Bocelli, Sergej Polunin, e anche Guillaume Cote, Giuseppe Picone e molti altri.

Oltre a Kristian Cellini sono stati premiati anche in occasione del Premio Anna Magnani 2023 nomi importanti del panorama italiano come Giovanna Ralli, Elena Sofia Ricci, Alessandro Preziosi, Carlotta Proietti, Michela Andreozzi, Massimo di Cataldo e tanti altri.

Tra i premiati delle precedenti edizioni citiamo alcuni: Carlo Verdone, Rupert Everett, Dante Ferretti, Alessandro Borghi, Franco Nero. E anche Pierfrancesco Favino, Franca Valeri, Franco Zeffirelli, Carolina Crescentini, Claudia Gerini. Poi anche Mara Venier, Eleonora Danieli, Anna Foglietta, Paola Minaccioni, Daniele Liotti, Paolo Calabresi, Paola Cortellesi, Ilenia Pastorelli. E ancora Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Lina Sastri, Gianni Togni, Elena Bonelli,Giulia Michelini, Barbara De Rossi, Giuliano Montaldo, Paola Turci, Valeria Solarino, Vinicio Marchioni, Alessio Boni. Con anche Simone Cristicchi, Enrico Brignano, Flora Canto, Lidia Vitale, Francesca Fialdini. Poi anche Elettra Ferraù, Giancarlo Governi, Rino Barillari, Lorella Ridenti, Manuela Pasqualetti, Gennaro Marchese, Antonella Pallante, Federica Gentile, Laura Bozzi, Orchestraccia, Giorgio Colangeli, Gianni Togni, Daniele Orazi, Enrico Vanzina, Leo Gassmann, Francesco Scianna, Laura Chiatti, Massimo Wertmuller, Edoardo Leo, Marco Bonini, Marco Simon. Infine anche Puccioni Jonis Bascir, Francesco Apolloni, Anna Liskova e tanti altri.