Janagas e Medea (Gruppo Italgas) incontrano i residenti dei 12 Comuni sardi che passeranno al metano

In vista dell’avvio delle attività di conversione delle reti da GPL a metano, le famiglie allacciate alla rete dovranno adeguare i loro impianti interni per accogliere i benefici del gas naturale

Cagliari, 22 giugno 2023 – Janagas e Medea, le società del Gruppo Italgas che operano nella distribuzione del metano sull’Isola, hanno dato appuntamento ai cittadini dei comuni di:

Olbia, Valledoria, Santadi, Arbus, Sedilo, Mandas, Siurgus Donigala, Terralba, Buddusò, Budoni, Simala, Genoni; per altrettante assemblee pubbliche nelle quali saranno fornite tutte le informazioni utili in vista delle imminenti attività di conversione da GPL a metano delle reti cittadine di distribuzione del gas.

Attività che prenderanno il via ad agosto; secondo un calendario concordato con le Amministrazioni Comunali interessate.

Gli incontri

Nel corso degli incontri, organizzati in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, saranno illustrate:

le attività di dettaglio che verranno svolte nei rispettivi territori; i vantaggi derivanti dall’utilizzo del gas naturale fonte sicura, affidabile e più economica di altre oggi utilizzate sull’isola; gli incentivi economici che il Gruppo Italgas ha messo a disposizione delle famiglie per agevolare l’adeguamento degli impianti interni delle abitazioni e i nuovi allacci alla rete.

Nello specifico, è prevista una promozione commerciale – valida fino al 31 dicembre 2023 –

volta ad agevolare il processo di conversione da GPL a gas naturale garantendo, per il tramite delle Società di Vendita, un incentivo a copertura degli eventuali costi di adeguamento degli apparati di utilizzo e di modifica degli impianti interni dei clienti fino ad un massimo di 500 euro.

Promozione “GaSmart”

Per i nuovi allacci alla rete, è attiva la promozione “GaSmart”, rivolta ai clienti finali e valida anch’essa fino al 31 dicembre 2023, che prevede il rimborso dei costi di allacciamento e l’attivazione gratuita della fornitura. Il contributo massimo richiesto per allacciarsi è pari a 500 euro, rimborsato a seguito dell’attivazione della fornitura.

Le famiglie già collegate alla rete cittadina e quelle interessate a farlo dovranno attivarsi per tempo per beneficiare di una transizione al gas naturale rapida ed efficace.

A conversione ultimata la fornitura di GPL sarà infatti interrotta e il nuovo servizio a metano sarà fruibile solo da chi avrà sottoscritto un nuovo contratto, adeguato il proprio impianto interno e prodotto la documentazione sulla sicurezza richiesta per legge.

Anche chi non è allacciato alla rete potrà cogliere l’occasione delle conversioni in corso per farvi richiesta, ottenendo così un nuovo punto di fornitura identificato da un codice PDR univoco e invariabile.

Con la conversione a gas naturale delle reti si procederà anche alla sostituzione del vecchio contatore con uno di nuova generazione smart meter, dotato di funzionalità di telelettura e telegestione, che garantirà la lettura dei consumi in tempo reale e un servizio sempre più efficienti.

Il calendario degli incontri