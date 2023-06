Jacopo Ratini, esce oggi “Dormire abbracciati”

Esce oggi, venerdì 16 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali “Dormire abbracciati”, il nuovo singolo di Jacopo Ratini.

La canzone affronta, in modo ironico ma riflessivo, un argomento scottante e divisivo per molte coppie: dormire abbracciati o separati durante la notte?

Il mondo si divide in due grandi categorie. Chi nel contatto fisico con l’altro riesce a rilassarsi e a prendere sonno più facilmente. Chi, invece, come il protagonista della canzone, ha bisogno di ritagliarsi il proprio spazio vitale per riuscire ad addormentarsi

Il videoclip, che vede protagonisti Jacopo Ratini, un orso di peluche e un materasso, è una sorta di manuale delle possibili posizioni che una coppia può assumere per dormire insieme. Da quelle più romantiche, comode e rilassanti, a quelle più assurde e snervanti. Chi rimane immobile per tutta la notte, chi si muove in continuazione. E anche chi soffre il calore da contatto fisico, chi ama rimanere sotto le coperte anche in piena estate. In un letto che può diventare, in pochi istanti, un nido d’amore oppure un campo di battaglia

È stato girato in collaborazione con la fotografa Laura Sbarbori.

advertisement

“Dormire abbracciati”, scritta da Jacopo Ratini e prodotta insieme al producer Jacopo Mariotti, esce per l’etichetta Atmosferica Dischi.

Biografia

Dopo essersi laureato in Psicologia, nel 2007, comincia l’attività di cantautore.

Vince numerosi premi e festival nazionali di musica d’autore tra cui Musicultura, il Premio Lunezia, il Tour Music Fest e anche Sanremo Lab.

Partecipa al Festival di Sanremo 2010 nella categoria nuove proposte. Tre dischi all’attivo, “Ho fatto i soldi facili” (Universal), “Disturbi di Personalità” (Atmosferica Dischi), “Appunti sulla Felicità” (Atmosferica Dischi). Poi un libro di poesie e racconti “Se rinasco voglio essere Yoko Ono”, un’audiofiaba “Il Pescatore di Sogni”.

È ideatore del Salotto Bukowski (un reading-musicale tra teatro e canzone, in cui le poesie di Charles Bukowski s’incontrano a livello tematico con gli artisti che hanno reso grande la canzone d’autore italiana). Inoltre è fondatore dell’etichetta musicale “Atmosferica Dischi“. Nel 2019 crea l’Accademia del Songwriting, un’accademia didattica (online) di corsi di scrittura creativa applicata al mondo della canzone. A gennaio del 2023 pubblica il singolo “Non sono più io”, accompagnato da un videoclip uscito in anteprima su Repubblica.it.

Il 23 marzo esce il brano “Carta da parati” il cui videoclip illustrato è girato in piano sequenza con la fotocamera di un iPhone. Dal 16 giugno è disponibile il nuovo singolo “Dormire abbracciati”, accompagnato da un videoclip uscito in anteprima su “Il Messaggero.it”.

Per altre notizie clicca qui.