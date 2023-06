Italgas: fusione per incorporazione di Janagas S.r.l. in Medea S.p.A

In linea con gli obiettivi strategici del Gruppo per lo sviluppo energetico della Sardegna, l’operazione consente di unire forze e know-how territoriale delle Società Janagas S.r.l. e Medea S.p.A

Milano, 30 giugno 2023 – Italgas informa che è stata perfezionata la fusione per incorporazione di Janagas S.r.l. in Medea S.p.A.. Le forze delle due società del Gruppo Italgas saranno definitivamente unite dal 10 luglio 2023.

Janagas è titolare delle concessioni di distribuzione di GPL a Olbia e in altri 11 Comuni della Sardegna. Medea è la società del Gruppo Italgas presente in 18 dei 38 bacini in cui è divisa la Sardegna, compresi i principali capoluoghi. Quest’ultima gestisce una rete che attualmente si estende per oltre 1.000 chilometri e serve più di 44.000 clienti finali.

L’efficacia della fusione consentirà alle due società di unire le forze e il know-how per contribuire a cogliere gli obiettivi strategici del Gruppo Italgas per l’ulteriore sviluppo energetico della Sardegna.

Per effetto dell’incorporazione, Medea subentra a titolo universale nei contratti e nei rapporti giuridici che fanno capo a Janagas. Di conseguenza, anche le informazioni di servizio attualmente presenti sul sito web di Janagas saranno disponibili sul sito www.medeagas.it

