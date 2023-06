Is Mascareddas: oggi a Cagliari ultima giornata per il Grande Teatro dei Piccoli

Oggi, domenica 18 giugno, si chiude a Cagliari la XXI^ edizione de Il Grande Teatro dei Piccoli, il festival della compagnia Is Mascareddas dedicato al teatro di figura per famiglie. Ospiti della giornata conclusiva Monica Serra, Matteo Curatella e Francesca Zoccarato. In programma il laboratorio di animazione a cura di Fondazione Sardegna Film Commission.

Si chiude con un’ultima ricca giornata di spettacoli, giochi e laboratori la XXI^ edizione del Grande Teatro dei Piccoli. Il festival della compagnia Is Mascareddas in oltre vent’anni ha infatti educato alla condivisione e al rito del teatro generazioni di giovanissimi spettatori. Oggii, domenica 18 giugno, nella corte interna di Sa Manifattura a Cagliari gli spettacoli di Monica Serra, Matteo Curatella e Francesca Zoccarato. In programma anche il laboratorio di animazione a cura di Fondazione Sardegna Film Commission.

Spettacoli

L’ultimo atto del GTP va in scena a partire dalle 17,00. E’ inoltre all’insegna della contaminazione grazie a Tem pe rie, di e con Monica Serra. Un’azione performativa giocata sull’improvvisazione. Il racconto si articola a partire da alcune suggestioni sul concetto di tempo, in una performance basata sul rapporto corpo-voce. Un fluire di movimenti, respiri, fonemi, gesti, parole, frasi, silenzi, pause, in cui il suono diventa materiale da modellare, e il corpo si fa danza.

Sipario sulla XXI^ edizione del festival alle 18,30, con La principessa Capriccio, spettacolo di narrazione e musica dal vivo di e con Francesca Zoccarato e Matteo Curatella. In scena una storia di amicizia e di crescita, dove gli adulti mostrano le proprie fragilità e i bambini – da queste – imparano a crescere. Al centro della storia una Pincipessina tanto bella quanto capricciosa: campionessa mondiale, primatista straordinaria, inventrice suprema di eccezionali capricci. Ma il suo incontro con un bizzarro istitutore cambierà le sorti di tutto il reame. La principessa Capriccio è in definitiva uno sguardo disincantato sul mondo educativo raccontato con divertente cinismo alla Roald Dahl.

Un carico di giochi

Ogni pomeriggio, nell’intervallo tra i due spettacoli, la compagnia Il Cerchio Tondo propone Un carico di giochi, un momento ludico composto dalle installazioni del maestro catalano Joan Rovira a partire da materiali di recupero come biciclette, pentole, mobili e molto altro. Ogni installazione consiste in un rompicapo o in una prova di abilità per uno o più giocatori e permette a grandi e piccoli di mettersi alla prova e sfidare gli amici.

I laboratori

Ultima giornata di festival e ultima giornata di laboratori. Si comincia alle 11,00 quando il sogno dei cartoni animati si realizza grazie a Flip book, breve corso di cinema d’animazione a cura di Sardegna Film Commission.

Mentre a chiudere il ciclo nel pomeriggio, a partire dalle 16,00, sarà Matteo Curatella con Il gioco delle storie, workshop di narrazione e invenzione di storie.

La partecipazione a tutte i laboratori è gratuita con prenotazione.

Partner e sostenitori

Il Grande Teatro dei Piccoli è organizzato dalla compagnia Is Mascareddas in collaborazione con Sardegna Ricerche, Fondazione Film Commission e INAF-Istituto nazionale di astrofisica, e con il sostegno di Regione Autonoma della Sardegna, Ministero per i Beni Culturali, Fondazione di Sardegna e Comune di Cagliari.

