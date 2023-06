Inizio Festeggiamenti ventennale fondazione Museo Maschere Mamoiada

Sono iniziati presso le Cantine Sedilesu i festeggiamenti in occasione del ventennale della fondazione Museo Civico delle Maschere del mediterraneo a Mamoiada. E’ partito tutto da una sala gremita per seguire il convegno “Dialoghi sulle maschere della Barbagia e del bacino del Mediterraneo”. Gli interventi, di altissimo livello culturale, hanno potuto sviluppare visioni e tesi sull’esistenza e lo sviluppo delle maschere nel mediterraneo.

Felice di aver dato il via a questo evento il sindaco di Mamoiada Luciano Barone dichiara: “Il museo civico è un punto di riferimento importante per la nostra comunità. Ogni nostro concittadino si identifica infatti con il nostro museo. Questo ci consente inoltre di relazionarci con il mondo contaminandoci culturalmente e permettendoci di far crescere la nostra stessa comunità.”

Molto soddisfatta del calendario eventi anche la direttrice del museo Elena Giangiulio della Promakos. Ha dichiarato:“Il futuro è roseo. Stiamo già collaborando con l’amministrazione di Mamoiada per espandere il museo e la collezione. L’obiettivo di entrambi è renderlo più ampio e moderno. Questa prima giornata ci rende molto soddisfatti col convegno ma aspettiamo con gioia la giornata di domani dove ospiteremo tra i gruppi in maschera 13 giovani dall’ucraina. Speriamo infatti che possano dimenticare per un attimo gli orrori di una guerra che tutti ci auguriamo finisca presto.”

Altri appuntamenti

I festeggiamenti proseguiranno per tutta la giornata. Alle ore 17 verranno presentate le maschere tradizionali ospiti della manifestazione mentre nelle sedi dei gruppi ospitanti si potranno ammirare delle esposizioni di attrezzature dei Mamuthones e Issohadores. L’evento enogastronomico invece partirà alle 19 quando si potranno degustare i vini locali. Si concluderà la ricca giornata il concerto dei Dilliriana che con le loro musiche tradizionali faranno ballare e divertire i presenti.

Giornata del 4 Giugno

Si ripartirà dalla mattina con la visita guidata gratuita ai siti archeologici: Domus de Janas di S’Eredadu – Domus de Janas di Sa ‘e Matzotzo – Sa Perda Pintà. Si proseguirà poi con la Presentazione del libro “Oru Nostru – La mia Sardegna” di Gianni Rizzotti presso il Museo delle Maschere Mediterranee. In Piazza Europa, invece, gli artigiani delle maschere di Mamoiada esporranno i loro lavori.

Ma sarà alle ore 17 che lungo le vie del paese le maschere del museo prenderanno vita in una sfilata dai riti e dai suoni ancestrali con i gruppi in costume tradizionali di Mamoiada seguiti da: Tamburini e Trombettieri di (Oristano – Sardegna – Italia), Mamuthones e Issohadores (Mamoiada – Sardegna – Italia), Thurpos (Orotelli – Sardegna – Italia), Rollate (Sappada – Friuli-Venezia Giulia – Italia), Lastarii (Bucovina – Romania/Ucraina), Boteiros (Viana do Bolo – Galizia – Spagna), Grobnički dondolaši (Grobnik – Croazia).

Chiusura in musica presso Piazza Santa Croce con il Trio Folk che proporrà musica tradizionale sarda.

Per Info e programma completo

www.museomaschere.it