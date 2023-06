Infrastrutture, focus Salvini-Solinas, Pais: “dal ministro Salvini sempre fatti, non parole!”

Cagliari, 21 giugno 2023 – Prosegue il percorso avviato il mese scorso al Ministero delle Infrastrutture durante il vertice tra:

il ministro Matteo Salvini, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais e l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu.

advertisement

Infrastrutture, focus Salvini-Solinas, Pais: “dal ministro Salvini sempre fatti, non parole!”

L’incontro era stato l’occasione per fare il punto della situazione sulle infrastrutture strategiche regionali con l’obiettivo di preparare, in collaborazione con il presidente Christian Solinas, un “pacchetto Sardegna” con tecnici del Mit dedicati, per sbloccare e accelerare alcuni lavori particolarmente rilevanti tra cui la Sassari-Alghero e la Olbia-Palau.

“Sono estremamente soddisfatto per i risultati del focus di oggi tra il Ministro Salvini e il Governatore Solinas”. – dichiara Michele Pais –

“Matteo Salvini ha sempre mostrato grande attenzione per le esigenze del nostro territorio. Si è reso da subito disponibile per studiare un piano di investimenti straordinari per risolvere alcune criticità della Sardegna ed ha immediatamente dato seguito a quanto promesso”.

“Oltre agli interventi per favorire la mobilità interna e ridurre l’alta incidentalità in alcuni tratti stradali particolarmente pericolosi – conclude Pais –

sono sul tavolo anche i progetti per ferrovie e dighe, che da anni attendevano una velocizzazione”.

Per altre notizie simili clicca qui: Quattro corsie Sassari-Alghero, Pais: “Dopo 30 anni vedrà finalmente la luce”