Mercoledì a Foligno (Pg) il 51° evento realizzato in co-organizzazione con Regione Umbria. Industria Felix premia le 13 imprese più competitive della Sardegna. Alte onorificenze di bilancio a 74 aziende: nove a testa per Abruzzo e Toscana, 21 dell’Umbria, 10 delle Marche, 12 del Lazio

FOLIGNO (PG), lun 12 GIU 2023; Saranno 74 le imprese più competitive a livello gestionale; affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili che saranno premiate mercoledì mattina 14 giugno a Foligno; in provincia di Perugia, a Palazzo Trinci in occasione del 51esimo evento Industria Felix, 6a edizione del Lazio, quarte edizioni di Marche, Toscana e Umbria, terza dell’Abruzzo e prima della Sardegna.

L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con Regione Umbria, con la collaborazione di Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Simest, Comune di Foligno, con le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, ELITE (Gruppo Euronext), Plus Innovation, M&L Consulting Group.

Saranno insignite dell’Alta onorificenza di bilancio 9 aziende cadauna di Abruzzo e Toscana, 10 delle Marche, 12 del Lazio, 13 della Sardegna e 21 dell’Umbria. I saluti saranno portati dal questore di Perugia Giuseppe Bellassai e dal sindaco di Foligno Stefano Zuccarini, interverrà l’assessore alla Programmazione europea, bilancio e risorse umane e patrimoniali, turismo, cultura, istruzione e diritto allo studio della Regione Umbria Paola Agabiti, il talk sarà con il senior manager dell’Investment banking di Banca Mediolanum Marco Gabbiani, il responsabile di ELITE Italia per il centro-sud Luca Memoli, l’ad di Grant Thornton Consultants Alessandro Fusellato, il fondatore e amministratore di Plus Innovation Giovanni Riefoli e il Co-founder di M&L Consulting Group Valerio Locatelli.

Prospettive dii crescita

Il focus sulle prospettive di crescita, rischio e sostenibilità delle regioni coinvolte sarà a cura del Customer success director di Cerved Marina Guerra, mentre l’inchiesta sui bilanci sarà presentata dal direttore di IFM Michele Montemurro. Durante le premiazioni interverranno per Banca Mediolanum i private banker Gianfranco Galati e Francesco Tei e gli wealth advisor Massimo Cupillari e Marino Silvi; poi il componente del Comitato scientifico di Industria Felix Michele Chieffi, il partner di M&L Consulting Group Alessandro Mattii, il direttore artistico di Umbria Libri e neo direttore del Day Time Rai Angelo Mellone e l’associate partner di Grant Thornton Consultants Maria Teresa Napolitano.

Le conclusioni saranno affidate al docente di Economia industriale dell’Università Luiss Guido Carli e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix Cesare Pozzi. Mentre l’anteprima sulle misure del POR FESR e del FSC saranno presentate rispettivamente da Emanuele Proietti (Regione Umbria) e Mauro Marini (Sviluppumbria). L’evento sarà moderato dalla giornalista e caposervizio Tg1 Maria Soave.

Qui di seguito le società sarde di capitali premiate, distinte per province in relazione alla sede legale.

SARDEGNA (13). Sassari (4): Abinsula S.R.L., Chessa S.R.L., Cortesa S.R.L., Numera Sistemi e Informatica S.P.A.. Oristano (3): Cooperativa Pescatori Arborea S.R.L., Elcom S.R.L., Se.Pi. Formaggi S.R.L.. Cagliari (2): Laboratorio Analisi Valdes S.R.L., Silvio Carta S.R.L.. Nuoro (2): A & F Gestioni S.R.L., Insieme S.R.L.. Sud Sardegna (2): Camporosso S.R.L., Giraldo Ponteggi S.R.L..