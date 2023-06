Inaugurazione “Leggi l’arte” alla biblioteca Lussu

La Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu, nell’ambito delle attività di promozione della lettura, in collaborazione con l’associazione Accademia d’arte di Cagliari e con la cooperativa Socioculturale, organizza la mostra di illustrazioni dal titolo Leggi l’arte.

La mostra raccoglie le opere realizzate dagli studenti del corso di illustrazione dell’Accademia d’Arte di Cagliari, che saranno esposti insieme ai corrispondenti libri, dvd e audiolibri posseduti dalla Biblioteca Emilio Lussu e dalla Biblioteca Ragazzi.

Il percorso si articolerà attraverso le sale della biblioteca dove il visitatore sarà condotto a scoprire il lavoro che si cela dietro l’ideazione di una cover book.

Obiettivi

Promuovere le attività culturali svolte in biblioteca, far conoscere i suoi servizi, il suo patrimonio librario e multimediale ad un pubblico che non frequenta abitualmente i Servizi Bibliotecari. Stimolare la lettura attraverso la creatività, l’arte e il talento di giovani illustratori.

Destinatari

La mostra è aperta a tutti, utenti dei Servizi Bibliotecari ma anche visitatori esterni che vogliano avvicinarsi all’arte e alla lettura.

Quando

A partire da sabato 24 giugno e sino a venerdì 14 luglio. La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. La presentazione della mostra si terrà sabato 24 giugno alle ore 18.30.

Dove

Sala Caffetteria della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu – Villa Clara, Parco di Monte Claro. Accesso a piedi: tutti i giorni dall’ingresso del Parco di Monte Claro di via Mattei, dal lunedì al venerdì anche da via Romagna (ingresso Cittadella della Salute). Accesso con veicolo: dal lunedì al venerdì da via Romagna, sabato e domenica dall’ingresso del Parco di Monte Claro di via Mattei.

Informazioni

Ci puoi trovare al 0704092901 o per e-mail: info@bibliotecamonteclaro.it,

Visita anche il sito www.bibliotecamonteclaro.it