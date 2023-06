“Purtroppo non esistono Università davvero specializzate nella comunicazione, soprattutto in quella finanziaria che è quella più delicata. Per noi tra le competenze fondamentali c’è una grande curiosità nei confronti del mondo intero”. Lo ha detto Giuliana Paoletti, fondatrice e presidente di Image Building, intervistata da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.

